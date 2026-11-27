Los neurólogos Cristina Íñiguez y Moisés Garcés, junto con la enfermera Esther del Pozo, integrantes de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Clínico de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria que daña la cubierta de las fibras nerviosas del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal). Actualmente, no se disponen de tratamientos curativos, pero sí se cuenta con hasta 20 medicamentos que modifican la evolución de la enfermedad, retrasando e incluso evitando la discapacidad.

Así lo ha explicado la jefa de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Cristina Íñiguez Martínez, y responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del hospital, junto con el neurólogo del Clínico, Moisés Garcés Redondo, experto en esclerosis múltiple, con motivo de la Jornada de Esclerosis Múltiple para pacientes y familiares, celebrada este jueves, 26 de noviembre, en el salón de actos de este hospital.

Ha sido inaugurada por ambos especialistas, junto con el Director Médico del Hospital Clínico de Zaragoza, Diego Rodríguez Mena. Es la quinta edición de una actividad organizada por el Clínico, junto con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y con la colaboración de la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA), con motivo de la celebración, el próximo 18 de diciembre, del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) calcula que actualmente en España existen unos 50.000 afectados por esta enfermedad, de los cuales, el 70% son mujeres. En Aragón, hay unos 1.500 casos. Ésta es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en jóvenes de Europa y Estados Unidos y en los adultos jóvenes ocupa el primer puesto entre los trastornos neurológicos que pueden causan discapacidad.

La doctora Íñiguez ha querido transmitir un mensaje de esperanza respecto a una enfermedad que ha experimentado importantes avances en su tratamiento en los últimos años, permitiendo que muchas personas puedan llevar una vida prácticamente normal.

Esta especialista ha detallado que existen tanto tratamientos orales, como intravenosos que se administran en el hospital de día, "sin necesidad que el paciente ingrese" y tratamientos subcutáneos que el paciente se administra en su domicilio, con un formato parecido a la insulina. Ha incidido en lo destacado de estas mejoras para los pacientes, en su mayoría adultos jóvenes, habitualmente en edades comprendidas entre 18 y 40 años. Las mujeres la padecen en mayor proporción que los varones, casi cuatro veces más, por lo que el perfil del paciente es mujer joven de raza caucásica.

UNIDAD DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DEL CLÍNICO

La Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza sigue actualmente a más de 600 pacientes. Está compuesta por dos neurólogos, una enfermera experta en Esclerosis Múltiple y una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. En ella, se realiza un abordaje integral de la enfermedad, centrándose, sobre todo, en el seguimiento de los tratamientos.

"Una premisa fundamental de nuestra Unidad es iniciar el tratamiento lo antes posible para reducir el riesgo de nuevos brotes y retrasar y evitar las secuelas", ha enfatizado la doctora Íñiguez.

Esta especialista se ha referido a algunos de los síntomas que pueden alertar sobre la enfermedad: la pérdida de fuerza de cualquier tipo, como una extremidad, en medio cuerpo o las dos piernas; las alteraciones sensitivas en forma de hormigueos y pérdida de sensibilidad; síntomas visuales, como la neuritis óptica o inflamación del nervio óptico con pérdida de visión en un ojo, que se instaura de forma subaguda en 1-5 días; o visión doble, entre otras, y trastornos de coordinación de movimientos, como dificultad en la marcha o temblores que limitan las actividades manuales.

La especialista ha aclarado que estas son las señales más frecuentes. No obstante, los síntomas son muy variados ya que se puede afectar cualquier zona del sistema nervioso central. En la Unidad, también se ofrece educación sanitaria a los pacientes, así como un canal de comunicación directo con ellos.

Esta tarea la desempeña la enfermera experta, Esther del Pozo, que también es la responsable de la administración de los tratamientos, que ha subrayado que una alimentación adecuada puede ayudar a mejorar la enfermedad. Con este propósito, se recomienda una dieta antiinflamatoria y consumir frutas y verduras, que aportan vitaminas y fibra, elementos que disminuyen la fatiga, las infecciones y la astenia.

Además, se recomienda fomentar el ejercicio físico, evitar el estrés y realizar ejercicios de relajación. Del Pozo ha remarcado el apoyo que supone a los pacientes disponer de vías de comunicación directas con la Unidad, a través del teléfono y del correo electrónico, que permite detectar de forma precoz cambios en la enfermedad, así como atender sus dudas y prevenir complicaciones.