El TSJA paraliza la ejecución de sentencia del TS que obliga a Zaragoza pagar 9 millones al Tiro Pichón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto en el que ordena paralizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar al Tiró de Pichón nueve millones de euros por unas expropiaciones de terrenos hasta que se dirima en la sala de lo Contencioso-Administrativo si lo suelos son de dominio público y, por tanto, no expropiables.

Con este auto del TSJA, se da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza para iniciar la revisión del proceso expropiatorio de los terrenos del Tiro Pichón, que deberá contar con un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Aragón.

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) tras conocer el auto del TSJA ha considerado que "hay argumentos jurídicos para revisar la expropiación de estos terrenos de dominio público hidráulico y comprobar si el expediente inicial fue nulo respeto a la expropiación", ha señalado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

Hasta que dicho expediente no se concluya, se suspende cautelarmente la ejecución de la sentencia del Supremo y por tanto el pago de los nueve millones de euros al club, ubicado próximo a la ribera del Ebro, el barrio de La Almozara.

"NO HAY QUE PAGAR"

"Ahora esta sentencia dice que no hay que pagar porque está por demostrar que los suelos expropiados sean propiedad privada del Tiro de Pichón. Existe la posibilidad, más que clara, como dice un documento de la CHE que alegó el Ayuntamiento, que ya eran suelos públicos municipales y no eran expropiables. Por tanto no hay que pagar al Tiro Pichón lo que no es suyo", ha resumido Rivarés.

A su parecer, se trata de una "gran noticia que avala la posición del Gobierno municipal y deja en ridículo a algún grupo municipal", ha agregado.

PROCESO

El Pleno municipal aprobó hace tres meses iniciar una revisión del proceso de expropiación de esos suelos, proceso que se enmarcó en el plan de Recuperación de Riberas con motivo de la Expo, hace once años, y que afecta concretamente al tramo conocido como Fachada del barrio de La Almozara en la orilla del Ebro.

Durante la tramitación del expediente, el año 2007, se obvió que parte de los terrenos era dominio público hidráulico, de la CHE, y nunca se tuvo en consideración esa información trascendental.

Una omisión, que de no haberse producido, habría evitado la fijación del pago de una indemnización multimillonaria. El Ayuntamiento de Zaragoza pide al Tribunal Supremo la revisión de la sentencia en 2017, pero el máximo tribunal no entra en el fondo de la cuestión para resolver el conflicto y mantiene el fallo inicial.

Entonces el Ayuntamiento de Zaragoza acuerda iniciar un expediente de revisión de procedimiento expropiatorio por entender que un bien de dominio público es inalienable y no susceptible de expropiación.

El acuerdo sale adelante con el voto en contra del Partido Popular. Dicho acuerdo plenario, se recurre por los propietarios del Tiro de Pichón y ahora el TSJA ha dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza es competente para continuar con dicha revisión.