UAGA y UPA exigen "celeridad y compromiso" del Gobierno de Aragón en la concesión de ayudas directas al sector primario

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

UAGA y UPA han exigido "una mayor celeridad" y "compromiso firme" del Gobierno de Aragón en la concesión de ayudas directas a los sectores más afectados de la agricultura y de la ganadería aragonesa.

Así lo han expresado el secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre, y el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, en la concentración que han convocado las organizaciones agrarias este miércoles delante de la Consejería de Agricultura, dónde han congregado a más de medio centenar de manifestantes y han realizado una parodia de la Última Cena para mostrar los problemas que tienen los jóvenes profesionales del sector primario.

Alcubierre ha indicado que el pacto entre el PP y VOX para conformar el Gobierno de Aragón recoge un acuerdo programático que incluye ayudas directas a los sectores más afectados de la agricultura y ganadería aragonesa.

"Lo que venimos a exigir y lo que venimos a pedir es que necesitamos más celeridad y mayor compromiso por parte del Gobierno de Aragón con el sector", ha manifestado el secretario general de UAGA después de se hayan celebrado tres mesas de trabajo sin que el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación asista a ninguna.

En concreto, ha especificado que en la primera mesa se ha tratado medidas para flexibilizar la Política Agraria Común (PAC). "En esa mesa prácticamente solo se explicó las negociaciones que estaba teniendo con el Ministerio de Agricultura y lo que queríamos era compromiso del Gobierno de Aragón en lo que puede legislar y en cuáles son sus competencias", ha recriminado.

En este sentido, ha puesto de ejemplo al Gobierno de Castilla y León que, según Alcubierre, ha comenzado a legislar en modificaciones de la PAC y sobre el desarrollo rural, gracias a la negociación con las organizaciones agrarias.

MEDIDAS ECONÓMICAS

Sobre la segunda mesa de trabajo, ha señalado que se trata sobre el planteamiento económico del sector agrícola y que el Ejecutivo autonómico no ha presentado ninguna propuesta adecuada a lo que están demandando.

"No están dando respuestas económicas al planteamiento de la sequía y eso nos preocupa sustancialmente. No se puede esconder este Gobierno de Aragón en no dar respuestas en el tema de la sequía", ha criticado.

En la tercera mesa de trabajo, ha dicho que las entidades agrarias han lamentado la ausencia del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y del director gerente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Luis Simal, para tratar "los temas estructurales" que tiene el campo.

"No puede ser que en ninguna de las mesas haya venido el consejero de Agricultura, el consejero de Medio Ambiente y que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no diga nada, ni a nivel económico, ni a nivel estructural, ni a nivel de cambio de PAC", ha reprochado.

A su juicio, el problema es serio debido a que Aragón está perdiendo 200 agricultores y ganaderos al año. "Son cifras suficientes para tener medidas fuertes y potentes encima de la mesa", ha considerado Alcubierre.

ACUERDO EN LA COMISIÓN EUROPEA

Preguntado por el acuerdo de la Comisión Europea para flexibilizar la PAC, ha subrayado que se han resuelto planteamientos que "son avances" y otros aspectos que "no están a la altura".

"Vemos cómo esa posición de eliminar los controles, aquellas explotaciones de menores hectáreas, no ayudan prácticamente nada a los profesionales", ha asegurado.

Por su parte, el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, ha considerado que las movilizaciones de los agricultores y ganaderos "están empezando a crear sus frutos" debido a que se ha conseguido llegar a "unos acuerdos" de flexibilización de la PAC y de modificaciones a la nueva reforma del Plan Estratégico Nacional.

"Creo que también a nivel nacional se están dando pasos y desde estas organizaciones lo que esperamos es que desde el Gobierno de Aragón se den pasos también. Nosotros no queremos dar una patada al problema para adelante", ha aseverado.

Por ello, ha precisado que "desgraciadamente" no hay ninguna propuesta "encima de la mesa" y en otras comunidades autónomas han sacado documentos, en acuerdos de negociación con las organizaciones agrarias, "poniendo dinero encima de la mesa y flexibilizando las solicitudes de ayuda de la PAC".

CADENA ALIMENTARIA

Del mismo modo, ha agregado que la Ley de la Cadena Alimentaria "es clave y fundamental" para el desarrollo del sector primario. "El Gobierno de Aragón se tiene que mojar y tiene que poner recursos humanos y dinero para poner en marcha el organismo de control para poder denunciar todas aquellas prácticas abusivas que hace la industria y que hace la distribución", ha asentado.

Asimismo, ha reclamado que se ponga en marcha el observatorio de precios y de costes en el sector de la agricultura y ganadería aragonesa.

"Se tiene que empezar a analizar cuáles son los costes en determinados sectores para que luego se puedan denunciar, porque al final la ley lo que dice es que nadie puede cobrar por debajo de lo que cuesta producir", ha apostillado.

Finalmente, la responsable del Área de Jóvenes de UAGA, Ester Rubio, que ha representado a Jesús en la versión agrícola de la Última Cena, ha instado al Ejecuto autonómico que tome medidas para que los jóvenes tengan futuro profesional en el campo.

Rubio ha sido la encargada de leer un manifiesto en la parodia de esta escena bíblica con mensajes reivindicativos como "nuestro final será el final de todo" o "los jóvenes estamos hartos de ser los últimos y ahora nos toca ser los primeros".

De esta manera, ha ejemplificado el problema del relevo generacional del sector primario aragonés, que según Rubio tiene que ser prioritario para el Gobierno de Aragón con ayudas al acceso a la tierra y beneficios fiscales durante los primeros años.