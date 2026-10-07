UGT Aragón alerta de la "situación dramática" del sector de la dependencia y pide más recursos y mejores salarios

La vicesecretaria general y secretaria de sectores de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Servicios Públicos Aragón, Angélica Mazo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y secretaria de sectores de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Servicios Públicos Aragón, Angélica Mazo, ha alertado de la "situación dramática" de las trabajadoras de las residencias, ayuda a domicilio y teleasistencia en Aragón, unas 20.000, que necesitan "más recursos, mejores salarios y no vivir en la precariedad total" mientras las administraciones "se ponen de medio lado y las empresas de lado entero".

Así lo ha indicado este miércoles Angélica Mazo en una rueda de prensa con motivo de la presentación de la campaña estatal 'Por la dignidad de los cuidados', que se va a extender durante un año y cuyo propósito pasa por visibilizar un sector "totalmente feminizado --90% mujeres--, olvidado por las administraciones públicas y que en Aragón necesita más recursos, más financiación y más interés por parte de ayuntamientos, comarcas y Gobierno autonómico".

Esta campaña aboga por "más profesionales, plantillas suficientes, tiempo para cuidar sin prisas, salarios justos, empleo estable, formación, reconocimiento profesional y protección de la salud de quienes cuidan", además de defender "el derecho de todas las personas a recibir cuidados suficientes, de calidad y a tiempo, con independencia de dónde vivan o de su capacidad económica".

Para Mazo, esta campaña, que se va a impulsar "en todo Aragón y en toda España" es necesaria, porque "hay que escuchar a las trabajadoras de la dependencia" que viven en "la precariedad total".

En este punto, ha hablado de la ley de contratación pública, una norma estatal "perversa" que "limita las revisiones salariales" y "solo beneficia a empresas, a las instituciones que licitan o que sacan las licitaciones, porque las externalizan a empresas privadas aunque deberían ser gestionadas por los propios servicios públicos".

Las consecuencias de estas licitaciones que gana "el que más barato lo hace" son, según ha detallado, los "recortes para las trabajadoras, bajos salarios, dificultades enormes para negociar un convenio y mejorar condiciones laborales y ahorro económico para la administración.

Esta situación, ha continuado Angélica Mazo, no solo afecta a la ayuda a domicilio, sino a todo el sector de la dependencia, incluyendo la atención en residencias y teleasistencia. En el caso de la teleasistencia, también es un servicio que se presta "a base de licitaciones, de recortes y donde los trabajadores además tienen un elevado nivel de estrés".

CONVENIOS E INESTABILIDAD SALARIAL

Sobre la situación en Aragón, la vicesecretaria general y secretaria de sectores de Servicios a la Comunidad y Atención Social de UGT Servicios Públicos en la comunidad autónoma ha explicado que en lo que respecta a teleasistencia y residencias se aplica el convenio estatal, pero en ayuda a domicilio, "a base de mucha presión", en Zaragoza y Huesca se han negociado convenios provinciales "que mejoran un poquito el estatal", algo que "estamos intentando" en Teruel.

"Para conseguir firmarlos tenemos que poner una vigencia de cuatro o cinco años en los que las trabajadoras se quedan sin incremento salarial", ha criticado Mazo, a lo que ha añadido: "Es una vergüenza, igual que el convenio estatal".

"En este momento tenemos un problema gravísimo en nuestra comunidad autónoma y es que las trabajadoras de dependencia cada día están teniendo menos horas de trabajo. A partir de este mes de octubre, las trabajadoras del ámbito de la dependencia están sufriendo una reducción de horas drástica que está afectándoles directamente porque llegan a cobrar una media de 300 euros menos en su salario", ha expuesto Mazo.

"Esto es una vergüenza, hay que reponer las horas porque además hay demanda de los usuarios al ser un servicio que se podrían dar más horas y la financiación debería continuar siendo pública y lo que no puede ser es que haya demanda, no se den horas y las trabajadoras estén en total precariedad. Es inadmisible que no sepan lo que van a cobrar cada mes", ha añadido.

También se ha referido a las ratios en las residencias, subrayando que Aragón tiene "la más baja de España y sin modificarse desde 1992", que debería haberse actualizado con las modificaciones parciales de 2022 impulsadas por el Gobierno central. Por ello, ha pedido "al partido que corresponda cambiar las ratios" y ha lamentado que "las trabajadoras estén machacadas y que cuando se hacen ya mayores, si cogen la baja, les quiten media nómina".

En estos casos, "las cargas de trabajo son muy elevadas, no se sustituyen las bajas, pero tampoco se ponen medios, ni se contrata personal, ni se pone ningún otro medio para que las trabajadoras tengan menos cargas de trabajo", ha reprobado la vicesecretaria general de UGT Aragón, recalcando de este modo la importancia de campañas como la que se ha lanzado este miércoles.

En el medio rural, "la crisis se agrava más", ha advertido Mazo, dado que hay "una dificultad enorme para encontrar personal en la ciudad, pero elevada al cuadrado en el medio rural". Los salarios son igual de bajos que en la ciudad y las trabajadoras tienen unas condiciones "durísimas, porque la falta de personal es tremenda y están asumiendo el trabajo también de dos y tres personas cuando falta una compañera que está de baja médica o porque se han ido a otros trabajos mejores".

"DE LADO"

Para Mazo, las administraciones --Gobierno de Aragón, comarcas y ayuntamientos-- no se "no se pueden seguir poniendo de lado como si esto no fuera con ellos", al tiempo que ha exigido "más personal, porque no puede seguir siendo una situación en que las trabajadoras estén rotas físicamente y las empresas llenándose los bolsillos".

A este respecto ha ironizado: "Aquí otra cosa no, pero hacer edificios de residencias nuevas a todo trapo porque la estética es muy bonita, luego otra cosa es lo que habrá con el personal". Por eso, "siguen creciendo el número de residencias en nuestra comunidad autónoma, especialmente en la provincia de Zaragoza, pero lo primero son las trabajadoras y las personas atendidas".

"La dependencia necesita derechos, tiene que visualizarse, está financiada con nuestro dinero público de nuestros impuestos y no podemos continuar es con estas situaciones dramáticas de las trabajadoras en las que las administraciones se ponen de medio lado y las empresas de lado entero. No quieren saber nada", ha resumido Mazo.

De este modo, ha reivindicado "mejores condiciones laborales, avanzar en derechos y mejores ratios", porque "las trabajadoras y las personas usuarias lo merecen. Todos acabaremos en un servicio en el que nos tengan que atender y debemos mejorar los servicios sociales y públicos en nuestra comunidad autónoma de forma inmediata".