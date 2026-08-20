UGT exige al Gobierno de Aragón soluciones "inmediatas" a las reivindicaciones de los bomberos forestales

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ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT considera "insuficiente" la constitución, este miércoles, de la mesa de negociación del Gobierno de Aragón con la representación de los bomberos forestales y ha exigido soluciones "inmediatas" a varias cuestiones.

UGT Servicios Públicos convocará una asamblea de personal funcionario y laboral del operativo de incendios forestales. La convocatoria de la primera sesión de la mesa técnica para el próximo día 2 de septiembre "es una buena noticia" a juicio de UGT.

Han señalado que "el Gobierno de Aragón reconoce así la necesidad de negociar muchas de las reivindicaciones que se le han trasladado desde la parte sindical, que afectan a Agentes para Protección de la Naturaleza, personal técnico y conductores del Departamento, que son parte imprescindible del INFOAR".

Sin embargo, UGT esperaba lograr en esta reunión "acuerdos iniciales" sobre algunas cuestiones que permitieran "paliar en parte la acuciante problemática de la presente campaña estival, lo que demostraría con hechos esa buena voluntad negociadora que se le presupone al Gobierno: la cobertura de puestos de trabajo vacantes, la reorganización geográfica de los centros de trabajo, el aumento de plantilla, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y varias medidas económicas de carácter transitorio son algunas de esas cuestiones planteadas".

El Ejecutivo "ve factibles algunas de ellas, pero no se ha llegado a plasmar en un acuerdo formal", han indicado desde UGT, que junto con otros sindicatos convocará a todos los trabajadores afectados en asamblea "para informarles de primera mano sobre el transcurso de la reunión del día de ayer y valorar de manera conjunta posibles medidas de presión, incluida la convocatoria de huelga, si no se producen avances en la mesa técnica".

"El inicio formal de la negociación no debe considerarse un cheque en blanco para que el Gobierno dilate en el tiempo la negociación y evite la adopción de acuerdos".

"Es cierto que sobre muchas cuestiones técnicamente complejas el cierre de la negociación puede llevar meses, pero por eso mismo es fundamental algún gesto por parte del Departamento que permita la resolución de cuestiones más sencillas, evitando las sospechas de que lo único que pretende es ganar tiempo".

Así mismo, UGT exigirá en esa primera reunión del día 2 de septiembre explicaciones sobre el anuncio de este miércoles desde la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública sobre la creación de una agencia de emergencias, "puesto que parece que de la misma dependerían orgánica o funcionalmente el Departamento de Medio Ambiente y el personal del operativo Infoar, es imprescindible conocer cómo la creación de esa agencia afectaría al personal del Departamento", han concluido.