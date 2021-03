UGT subraya que hay que luchar contra el fraude en la contratación y mejorar la normativa

ZARAGOZA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha urgido derogar la reforma laboral y luchar contra el fraude en la contratación, mejorando la normativa. Así lo ha indicado después de conocer los últimos datos de paro registrado de febrero.

El sindicato ha señalado que el desempleo vuelve a crecer coincidiendo con importantes restricciones a la actividad, que se hacen necesarias para proteger la salud de los ciudadanos. "La aceleración del proceso de vacunación debería servir para fundamentar un mayor dinamismo de la economía en los meses próximos", ha subrayado.

No obstante, UGT ha mencionado que la destrucción masiva de empleo precario durante la crisis ha creado el efecto estadístico de una aparente mejoría de la calidad del mercado laboral, "pero no hay margen de duda; si no cambia nada, la precariedad volverá a dispararse en cuanto la economía se recupere".

Por ello, ha considerado "prioritario" derogar la reforma laboral y mejorar las normas sobre contratación, primando el empleo indefinido, así como luchar contra el fraude.

"El sistema de protección social está dejando fuera a una parte muy importante de los ciudadanos, hay que revisarlo. El 55 por ciento de los parados aragoneses no tienen ningún tipo de prestación", ha lamentado el sindicado.

En febrero, el paro registrado se ha incrementado en Aragón en 2.000 personas, lo que eleva el total a 87.158, esto supone un 2,35 por ciento más que en enero. En España también ha crecido, pero en menor medida, un 1,12 por ciento.