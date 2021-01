Urbanismo estudiará el proyecto del PSOE de revitalización del entorno de la calle Pignatelli

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado que estudiará el proyecto del PSOE de revitalización urbanística y cultural del entorno de las calle Zamoray-Pignatelli, en el Casco Histórico de la ciudad.

"Agradezco que me hayan dejado un ejemplar de lo que plantean y no he tenido momento de leerlo, pero agradezco el gesto y lo vamos a estudiar con el máximo detalle e interés y luego trasladaremos nuestra opinión".

En rueda de prensa, Serrano ha recordado que en breve se abrirá el periodo de presentación de enmiendas al proyecto de presupuesto de 2021 y el Gobierno de Zaragoza las estudiará porque algunas sugerencias del PSOE proponen cambiar el destino de algunas partidas para este área de la ciudad.

Sobre el Plan especial de esta zona de Zaragoza ha dicho que los vecinos demandan la mejora de la escena urbana para lo que se contemplan partidas en el presupuesto porque son "actuaciones importantes".