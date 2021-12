Urriés (Zaragoza) crea la primera comunidad energética de autoconsumo de España

URRIÉS (ZARAGOZA), 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Urriés va a crear la primera comunidad energética de autoconsumo de España, con la implantación de placas fotovoltaicas. El primer paso ya está dado con los pliegos firmados de la convocatoria de licitación, tras su presentación y aprobación en el Ayuntamiento.

La instalación fotovoltaica contará con 240 módulos con una superficie de 1.500 metros cuadrados, en la parcela 105 del Polígono 6. Un paraje "a 400 metros del pueblo" que no perjudicará a la estética de esta localidad de arquitectura tradicional, según ha explicado el alcalde, Armando Soria, impulsor de esta iniciativa.

Con esta ubicación "no necesitamos colocar placas sobre los tejados de las casas, algo que no es deseable, y que además haría que algunos vecinos no pudieran instalarlas, por las características de sus viviendas o por no contar con buena orientación al sol", ha detallado Soria.

Porque el objetivo de este parque solar es "abastecer de electricidad no solo a los edificios municipales, sino a todos los vecinos, de manera gratuita", ha resaltado Soria, lo que convierte a esta iniciativa en pionera y por lo que el alcalde la califica de la "primera comunidad energética de autoconsumo".

Las placas solares instaladas alcanzan una potencia pico de 96,4 kWp, más que suficiente para esta pequeña localidad zaragozana de la Comarca de las Cinco Villas, de 53 habitantes. Incluso, en los planes municipales está el conseguir rendimientos de explotación que puedan proporcionar réditos económicos para la población.

Tanto la instalación de la planta solar como el suministro a las viviendas se compatibiliza con el mantenimiento de la red eléctrica actual.

PARA TODOS LOS VECINOS

Los habitante de Urriés "no van a tener que hacer nada, la luz les llegará como siempre y no necesitan hacer ningún nuevo contrato" ha aclarado el alcalde, quien señala que la conexión a la red general permite mantener asegurado siempre el suministro, aunque avisa de que, el próximo paso, es "instalar baterías para poder almacenar la electricidad para la noche o los días nublados" y ser una comunidad energética de autoconsumo.

El proyecto sale a licitación con un presupuesto de 123. 273 euros --IVA incluido--, que se abonarán en cinco anualidades, de 2022 a 2026. El plazo de ejecución previsto para el diseño e instalación es de seis meses, y la contratación incluye cinco años de mantenimiento y vigilancia.

Para Soria, este proyecto 'piloto' es una nueva manera de sumar atractivos para que lleguen a la localidad nuevos pobladores y evitar que "caiga en el invierno demográfico".