USO, UGT, CSIF e Independiente dicen que la negociación del convenio de FCC Medio Ambiente no está paralizada

Imagen de un camión de FCC Limpieza en Zaragoza. - USO, UGT, CSIF E INDEPENDIENTE.

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos USO, UGT, CSIF e Independiente, organizaciones que forman parte del comité de huelga de FCC Medio Ambiente en Zaragoza, han aseverado este domingo que "la negociación del convenio no está paralizada" y que "sobre la mesa hay avances reales y concretos que mejoran las condiciones de la plantilla".

"Mientras se difunde una única versión del conflicto, nosotros hemos conseguido propuestas verificables", han señalado, destacando las mejoras salariales y económicas; el mantenimiento del sistema de antigüedad; el incremento del plus de carga lateral en 2 euros al día; el abono del plus nocturno por día natural y la elevación de la indemnización por fallecimiento e invalidez hasta 40.000 euros.

También, la conversión a jornada completa de 50 trabajadores; la flexibilidad de una hora de entrada o salida para llevar a los hijos menores de 12 años al colegio; la ampliación de permisos por fallecimiento de familiares de primer grado; los avances en la promoción interna; el desbloqueo de los anticipos de nómina y la acumulación de los permisos de paternidad y maternidad con las vacacioines; los avances en el plan de igualdad y los protocolos LGTBI y contra el acoso; y el compromiso de mejora en descansos los sábados.

"Es fundamental para la plantilla llegar a un acuerdo real que mejore los salarios, los permisos y los descansos, especialmente los sábados. Llevamos demasiado tiempo perdiendo poder adquisitivo y sin medidas serias de conciliación. No vale cualquier acuerdo: tiene que ser verificable y mejorar de verdad las condiciones de los trabajadores", ha manifestado la vicesecretaria general UGT Servicios Publicos Aragón, Angélica Mazo.

La próxima reunión se celebrará el 13 de octubre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), a petición estas centrales, "para continuar avanzando con mayor seguridad jurídica".

"Reafirmamos nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga y que sea sostenible y beneficioso para toda la plantilla", han enfatizado.

"El acuerdo tiene que construirse sobre compromisos que mejoren salarios, permisos y descansos. Apostamos por el dialogo y avanzar en conseguir realidades palpables para la plantilla. Seriedad y responsabilidad en la negociación son esenciales para poder avanzar en derechos laborales", ha concluido Mazo.