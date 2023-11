Varios cientos de personas se concentran en Zaragoza frente a la sede del PSOE en contra de la amnistía

ZARAGOZA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas se han concentrado en Zaragoza frente a la sede del PSOE en contra de la amnistía que negocia presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, para revalidar el cargo, con el expresidente fugado de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, de Junts.

Convocados por las redes sociales con el lema "No a la amnistía. Todos somos iguales ante la ley" los asistentes se han dado cita a partir de las 20.00 horas, en la calle Conde Aranda, frente al número 138, sede del Partido Socialista, para lanzar el mensaje "Paremos la traición".

Los manifestantes han portado numerosas banderas de España y pancartas en las que se podía leer: "Sánchez con golpistas y proetarras: NO!!", "Traidor", "Partido Socialista putero y golpista", "Huelga General" y "No en mi nombre".

Además, han coreado consignas como "Puigdemont, a prisión", "No es un presidente, es un delincuente", "Que te vote Txapote", "España unida, jamás será vencida", "Nacional unidad", "España no se vende, España se defiende", "Pedro Sánchez eres un traidor", Pedro Sánchez si tienes cojones, convoca elecciones", "Cataluña es España" y "España es una y no 51". Además, han lanzado vivas al rey Felipe VI y a la Policía Nacional, que precisamente ha estado custodiando la sede del PSOE con varios agentes delante de la puerta con la persiana bajada.

Entre los asistentes se ha podido ver a los cuatro concejales del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza y los siete diputados en las Cortes de Aragón, que han acudido a esta concentración aunque no han sido los convocantes, han precisado.

CACICADA

El presidente del Comité Ejecutivo Territorial de VOX en Zaragoza, Julio Calvo, ha argumentado que "Pedro Sánchez se merece esta respuesta porque ha hecho una consulta entre sus bases, pero eso no es democracia y pretende revestir de democracia lo que es una cacicada porque la verdadera democracia son las urnas en las que no fue vencedor".

Julio Calvo ha criticado que Sánchez "pretende revestir de democracia esa consulta a la que ha sometido a sus bases", pero a su entender "lo que entre todos concierne, entre todos se decide" añadiendo: "no se puede amparar en lo que digan las bases de su partido para tratar de imponernos todas esta medidas que pacta con ERC y Junts".

En declaraciones a los medios de comunicación, Calvo ha recordado que cuando Sánchez concurre a las elecciones generales del pasado mes de julio no figura la amnistía en ningún programa electoral y "en el del PSOE decía lo contrario, que no habría amnistía". "Ahora --ha lamentado-- se han cambiado las reglas del juego y las pretende cambiar en esa supuesta democracia interna de su partido". "Esta es la verdadera respuesta", ha dicho en referencia a las personas concentradas.

DECIDIR ENTRE TODOS

"Siempre he dicho --ha agregado Calvo-- que un tema con la amnistía o las fronteras de España cuando se habla de la secesión de Cataluña o País Vasco está esa frase que dice: lo que a todos concierne entre todos se decide y no puede ser que unos pocos decidan por todos".

Ha abundado en la idea de que una consulta a las bases del PSOE "no da cobertura, ni legitima lo que piensa hacer Sánchez, en absoluto, porque cuando se votó se votó exactamente lo contrario, que no habría amnistía, lo dijo el mismo".