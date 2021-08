Las Veladetas del Vero de Barbastro agota las invitaciones para Celtas Cortos, We are not Dj's, Pica-Pica y Sidonie

BARBASTRO (HUESCA), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Veladetas del Vero 2021, el programa de actuaciones y conciertos para el fin del verano propuesto por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Barbastro, está teniendo una gran aceptación entre el público, que ha agotado ya las invitaciones para las actuaciones de Celtas Cortos, We are not Dj's, Pica-Pica y Sidonie.

En las primeras 24 horas, se reservaron casi 2.000 invitaciones en la plataforma 'www.lasveladetas.com' y se han agotado ya las de algunas de las actuaciones. Celtas Cortos fue el primer grupo en colgar el cartel de completo en la plataforma, este jueves, apenas un día después de que se pudiera iniciar la reserva de entradas. El grupo vallisoletano actuará el próximo 5 de septiembre, a las 22.00 horas, en el recinto ferial.

Este viernes se ha completado el aforo para otras tres actuaciones. Es el caso de Sidonie, que ofrecerá un concierto el 2 de septiembre, a las 22.00 horas, en el recinto ferial, y también de la actuación de We are not Dj's, prevista el sábado, 4 de septiembre, a las 19.30 horas, en la Plaza Diputación, dentro de la propuesta Las Veladetas Tardeo.

Las actuaciones destinadas a un público infantil y familiar también han sido objeto de gran interés y demanda. Se han agotado las invitaciones para asistir a la actuación del grupo infantil Pica-Pica, que el viernes, 27 de agosto, estará a las 20.30 horas en el recinto ferial con su espectáculo '10 años de Pica-Pica'.

Además, están a punto de agotarse las invitaciones para el concierto de Arnau Griso, que el próximo viernes, 20 de agosto, abrirá el telón de Las Veladetas del Vero en el Recinto Ferial, y el concierto en acústico que La Habitación Roja ofrecerá en la Plaza Diputación, el miércoles, 8 de septiembre. Ese día, en la zona exterior del Recinto Ferial de Barbastro actuará La Ronda de Boltaña, para el que ya se ha completado más del 50% del aforo disponible.

A buen ritmo va también la retirada de invitaciones para las actuaciones musicales integradas en Las Veladetas Feria, que se desarrollarán en la zona exterior del Recinto Ferial. En esta sección del programa, se recogen las actuaciones de Ángel Stanich, el 21 de agosto; el tradicional Festival de Jota, con la participación de la Escuela de Folklore Salvador Fierro, Yolanda Larpa y Javier Badules, además de la rondalla de Aires Monegrinos, el 29 de agosto; la Banda de Música 'Ciudad de Barbastro', acompañada de Jimenos Band, que podrán escucharse el 4 de septiembre; y Divinas, para el 6 de septiembre.

ACTUACIONES INFANTILES EN ¡MENUDAS VELADETAS!

Las actuaciones infantiles, enmarcadas en el programa ¡Menudas Veladetas!, también están teniendo una gran aceptación. Es el caso de La Chicacharcos & Katiuskas Band con 'Con katiuskas y a lo loco', cuyo espectáculo está previsto para el 5 de septiembre, Gorgorito, que actuará el 6 de septiembre, o el concierto infantil-familiar 'Rock star for kids', programado para el 7 de septiembre. Todos ellos han completado hasta el momento más de la mitad del aforo.

El programa de Las Veladetas del Vero 2021 abarca también Las Veladetas Vermú, con la actuación de Paradise, el 5 de septiembre, y Marina Quiroga Trío que tocarán el 8 de septiembre.

Por su parte, Las Veladetas Tardeo incluye las actuaciones de Guateque Club Band, el 6 de septiembre, Señor Aliaga, el 7 de septiembre y La Habitación Roja, el sábado 8.

La entrada a todos los espectáculos de Las Veladetas del Vero en Barbastro es gratuita, hasta completar el aforo previsto. El acceso se realizará con invitación, con el único coste de un euro por gastos de gestión en cada entrada.

Las invitaciones, con un máximo de dos por persona, se pueden reservar a través de la página web ,www.lasveladetas.com,, así como en las oficinas del Área de Cultura del Ayuntamiento, situadas en el Centro de Congresos, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.