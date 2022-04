Los vendedores de palmas celebran que se recuperen los actos del Domingo de Ramos en Zaragoza

ZARAGOZA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vendedores ambulantes de palmas y palmones han celebrado que, tras dos años de pandemia, se hayan recuperado los actos tradicionales del Domingo de Ramos en Zaragoza. Una de ellas es Begoña Beitia, que tiene instalado su puesto en la plaza de España desde el pasado lunes y lleva en este negocio cinco años.

La gente está "resentida" y aunque ya ha mejorado la situación de la pandemia y la mayoría no lleva la mascarilla en la calle, hay personas que prefieren evitar aglomeraciones en estos días y "se están cortando" a la hora de celebrar.

No obstante, se ha mostrado "contenta" porque, ha precisado, "he perdido la cuenta" de las palmas que ha vendido este año" pero "más o menos el doble que el año pasado", en el que no se celebraron procesiones ni actos oficiales por Semana Santa y estaban vigentes restricciones en Aragón en la hostelería, reuniones familiares y el toque de queda.

Sus clientes "estrella" siguen siendo, en su mayoría, los abuelos "que no quieren que se pierdan las tradiciones de que los nietos lleven la palma con sus chuches" el Domingo de Ramos. "También vienen padres y madres a buscar las palmas para sus hijos, pero abuelos los que más" y "se muestran ilusionados; es normal", ha manifestado Beitia.

Esta vendedora ha contado que hay una veintena de puestos de venta de este tipo de artículos por toda la ciudad, sobre todo, por las calles del Centro. "Todas las plazas que se conceden no se cubren, porque hay mucha gente mayor que ya se ha jubilado, y no se llena todo el cupo que permite el Ayuntamiento".

Sus palmas son de procedencia artesanal, en su mayoría, vienen de la provincia de Alicante donde "hay mucha tradición", aunque también cuenta con productos aragoneses. El precio de una palma no supera los diez euros y va en función de su tamaño.

PALMAS ARTESANALES

Las palmas están esculpidas por artesanos, en su mayoría procedentes del Elche y Alicante, una zona muy tradicional, pero también tienen producto aragonés. Los precios no superan los diez euros por artículo, en función del tamaño.

Las palmas se decoran al gusto de los niños que las portan, con lazos, dulces, gominolas y todo tipo de chocolates con envoltorios llamativos. Cientos de niños las pasean por la ciudad en el día del Domingo de Ramos y, en ocasiones, sustituyen a las tradicionales ramas de olivo con las que se pasea en este día festivo.

DOMINGO DE RAMOS EN ZARAGOZA

Tras el pregón oficial de la Semana Santa que tiene lugar este sábado, 9 de abril, para el Domingo de Ramos están programadas una decena de procesiones: a las 11.15 horas, sale de la Parroquia de la Coronación de la Virgen la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y llegada de Jesús al Calvario. A las 12.00, la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén celebra la Procesión de las Palmas, que parte desde la Iglesia de Santa Isabel de Portugal; a las 12.15 horas tiene lugar la Procesión por las parroquias del barrio, en la que participa la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la Cofradía de la Coronación de Espinas celebra la procesión de Vía Crucis; a las 18.15 horas, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Jesús de la Humildad Entregado por el Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre hace su Estación de penitencia; a las 18.45, la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y de Nuestra Señora de las Angustias y El Traslado; a las 19.00 la Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San Felipe y Santiago el Meno realiza la procesión del Vía Crucis.

La procesión del dolor de la madre de Dios, de la Real y Calasancia Cofradía del Prendimiento del Señor y El Dolor de la Madre de Dios, es a las 19.30 horas, y a las 20.00, la Vía Crucis Parroquial, de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos o del Silencio y Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores. A la misma hora, la Vía Crucis de la Real, Muy Ilustre, Antiquísima y Trinitaria Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena.