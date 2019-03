Ventura dice que no hay motivo para retrasar el hospital de Alcañiz y que es "perfectamente ejecutable" en 36 meses

Publicado 15/03/2019 13:22:52 CET

ZARAGOZA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, ha afirmado este viernes que "no existe motivo alguno" para alargar el plazo de 52 meses de construcción del nuevo hospital de Alcañiz (Teruel) y que "no hemos incumplido el calendario", teniendo en cuenta que debe estar terminado en 2021. "La obra sigue siendo perfectamente ejecutable dentro del plazo, quedan 36 meses", ha dicho.

Ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón, a petición del Partido Aragonés (PAR) para informar sobre la marcha de las obras, aseverando que "en ningún momento --la UTE OHL Dragados-- ha recibido instrucciones para ralentizar" los trabajos, añadiendo que si a día de hoy solo están trabajando 10 empleados es por una "decisión organizativa" de la empresa.

"Se han certificado y pagado puntualmente todas las obras ejecutadas", ha continuado la consejera, quien ha recordado que el contrato incluía no solo el plazo final, sino una distribución por anualidades, un 3,1 por ciento de la obra en 2017, un 16,1 por ciento en 2018, el 21,4 por ciento en 2019, el 30,5 en 2020 y el 28,9 en 2021.

A fecha de hoy se ha ejecutado el ocho por ciento y debería haberse alcanzado el 19,2, con una certificación de cero euros en 2017, 3.870.976 en 2018 y 520.499 euros en 2019.

"El Salud ha tramitado y abonado, puntualmente, las cantidades certificadas de la obra efectivamente realizada", ha manifestado la consejera, quien ha insistido en que los incumplimientos corresponden a la "exclusiva responsabilidad" de la UTE contratista.

También ha señalado que el Gobierno de Aragón "sigue de cerca los trabajos y tiene por seguro que pueden acabar en la fecha prevista, según manifiestan los técnicos, y si OHL va despacio, es cosa suya".

"El ritmo lo ha marcado la empresa, jamás ha recibido instrucción alguna por nuestra parte" y "no nos gusta, pero el marco legal no nos permite hacer nada", aunque "nos preocupa", ha manifestado la titular de Sanidad, quien ha considerado que "la ralentización del arranque no impide la posibilidad de recuperación para acabar en plazo", haciendo notar que el Gobierno podría resolver el contrato si fuera "técnicamente inviable" concluir la obra en los 52 meses reseñados, pero "no ha llegado el momento".

CONTRATO.

En el contrato, con un presupuesto de 57,4 millones de euros, se incluía un plazo de cinco años de garantía, un compromiso de mantenimiento durante cuatro años desde la entrega y un mantenimiento preventivo de otros dos años tras la finalización de las obras, así como una penalidad de 2.000 euros por cada día de retraso respecto del plazo final.

Pilar Ventura ha observado que el arranque de las obras ha estado condicionado por la obligatoria obtención de diversos permisos, relativos a salud laboral, recorridos de entrada y salida, residuos, vertederos de tierras, agua y vertidos, entre otros, de ahí que la obra comenzara en marzo de 2018 y no en 2017.

Por otra parte, Ventura ha rechazado las críticas de PP y PAR sobre la situación de la sanidad al decir que "llevamos tres años y medio intentando recuperar la sanidad aragonesa, en especial Teruel, porque nos encontramos --en 2015-- con un panorama desolador", criticando que el Ejecutivo anterior decidiera "privatizar" el nuevo hospital alcañizano. "Por favor, no pongan obstáculos", ha exigido a la oposición.

HIPOTECA

A juicio de la diputada del PAR, Berta Zapater, el Gobierno de Javier Lambán "hipoteca al próximo Gobierno" porque el ritmo de ejecución de las obras y, por lo tanto, de certificación y pago se ha ralentizado, recordando que la obra comenzó con cuatro meses de retraso, criticando que el Ejecutivo se contente con terminar en 52 meses.

Además, "existen penalidades por demora -en el contrato--, no solo por no acabar en diciembre de 2021", de manera que "el contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales" y "el Gobierno tiene herramientas para controlarlo". "Es el hospital de nunca acabar, como la Sagrada Familia de Barcelona", se ha quejado.

Para la parlamentaria del PP, Carmen Susín, este hospital "debería estar ya en funcionamiento". Ha resaltado que debería haber 50 trabajadores en las obras, pero hoy solo hay siete.

Susín ha negado que el anterior Gobierno quisiera privatizar el hospital y ha respondido a Ventura que el Ejecutivo de Lambán se dedicó a "poner palos en las ruedas" y ahora lo ha "paralizado", de forma que "no tiene ya ninguna credibilidad".

Desde el PSOE, Olvido Moratinos ha expresado que "el proyecto está ahí y no tiene vuelta atrás", subrayando el "compromiso" del PSOE con la provincia de Teruel.

En representación de Podemos, Marta Prades ha echado en cara a Zapater que el Ejecutivo anterior no tuvo "ningún inconveniente en hipotecar" a la Administración hasta 2042 con 600 millones de euros para la misma obra, con participación privada, añadiendo que "no han cubierto las expectativas de la ciudadanía".

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha espetado a Ventura que "se ha puesto gafas de color de rosa" para analizar este asunto y ha recordado que el programa electoral del PSOE recogía la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz.

La diputada de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, ha opinado que la alternativa era "una privatización encubierta o seguir apostando por la sanidad pública", añadiendo que "no puede ser que las grandes constructoras pongan en jaque a los gobiernos".