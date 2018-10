La vicealcaldesa dice que "no hay delito" en cómo se realiza la cesión del material del parque 'Río y Juego'

Publicado 03/08/2018 15:04:01 CET

Subraya que son materiales reciclados sin valor económico, que la PAI utiliza en una "mecánica de confianza"

La vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, ha asegurado que "no hay delito" en el procedimiento que se ha seguido para la utilización del material del parque infantil de las fiestas del Pilar 'Río y Juego' durante los Sanfermines de los dos últimos años.

Broto se ha referido así a la cesión de ese material, propiedad de Zaragoza Cultural, respecto a la que el concejal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, manifestó en un correo electrónico enviado a la entonces gerente de Zaragoza Cultural, Elena Laseca, que era "un delito" el traslado del material "si no hay documento de cesión" y pedía a la gerente: "Por favor, arregladlo con fecha acorde. Se me puede caer el pelo", según ha publicado Heraldo de Aragón.

En rueda de prensa, antes de participar en la junta de portavoces extraordinaria solicitada por el PP para pedir explicaciones sobre la cesión de ese material sin un contrato, Broto ha relatado que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un convenio con la compañía Promotora de Acción Infantil (PAI) por el que ésta realiza una serie de actividades y una de ellas es ese parque infantil.

En él, se utilizan "materiales de reciclaje, algunos donados por grandes empresas de la ciudad, que en sí no tienen valor cuantificado en dinero", y que también han utilizado con la actividad que han llevado a Pamplona durante sus fiestas patronales, cuyo ayuntamiento "les contrata" y la PAI "hace esta actividad".

Ha añadido que los materiales son propiedad de Zaragoza Cultural, pero la compañía los utiliza dentro de "una mecánica de confianza", tras informar a la sociedad municipal de a qué fiestas va y comunicar que dentro de sus actividades incluye el parque 'Río y Juego' "y por tanto esos materiales", que luego se devuelven.

Broto ha precisado, además, que el Ayuntamiento de Pamplona pone el logo del Ayuntamiento de Zaragoza y "da una publicidad" a la ciudad, además de "hacer un enriquecimiento" de esta actividad, que luego vuelve a la capital aragonesa.

"No hay ningún tipo de delito" en la cesión de un material, que entre otras cosas, incluye botellas de plástico o neumáticos reutilizados, dentro "de una dinámica de trabajo de más de 30 años" con la PAI, que ha colaborado con ayuntamientos de la capital aragonesa de distinto signo político, por "la confianza de que existe en el marco de una colaboración mutua y de ese convenio".

NO ES EXPERTO EN DERECHO

La vicealcaldesa ha esgrimido que Fernando Rivarés "no es experto en Derecho" y en un correo interno, como ha remarcado que es éste, "todos podemos tener una forma de expresarnos que a lo mejor puede ser excesiva, desbordante", pero en este caso "no está fundamentada en un hecho delictivo".

Además, ha sostenido que "esos correos son una secuencia y habría que ver los que había delante y detrás", para opinar que, de lo contrario, pueden ser palabras sacadas de contexto. A su entender, ha habido una "utilización un poco desorbitada" de las palabras de Rivarés, que hizo una afirmación que "plantea que se haga ese trámite administrativo".

Asimismo, ha advertido de que sí puede haber una "infracción" del Estatuto Básico de los Empleados Públicos en lo que se refiere al deber de sigilo profesional en el ámbito de trabajo y por eso es una cuestión que "vamos a indagar".

Preguntada por si existe o no un documento sobre esa cesión, Broto ha comentado que la mayoría de los técnicos de Zaragoza Cultural están fuera y "cuando vuelva todo el equipo técnico", se facilitará "toda la documentación", para remarcar que el procedimiento utilizado "es válido", "aquí no hay nada que esconder, ni ocultar".

Ha añadido que el consejero Rivarés también está de vacaciones, para comentar que dará las explicaciones oportunas cuanto regrese, bien en el primero consejo de Zaragoza Cultural, en comisión, en pleno o en declaraciones.

La vicealcaldesa ha precisado que los consejeros municipales no acuden nunca a las juntas de portavoces y, en esta ocasión, lo hace ella en sustitución del alcalde, que tampoco está, y que es quien las preside, y la portavoz adjunta, Arantza Gracia, en sustitución del portavoz de Zaragoza en Común, como marca el reglamento municipal.

Broto ha descartado una posible dimisión de Rivarés. "Lo veo fuera de lugar" porque "no hay ningún delito", se ha actuando según es "práctica habitual" y "se han sacado de contexto unos correos que han llegado a los medios de comunicación".

APOYO A LA PAI

La vicealcaldesa ha aprovechado para expresar su apoyo a la PAI, una compañía que lleva 30 años colaborando con el consistorio, y a la que ha deseado que esta situación "no interrumpa la gran labor que hace y la gran ilusión que producen en niños y no tan niños", que "esto no interfiera en su buen quehacer y labor profesional", ha comentado.

En este sentido, ha recalcado que el proyecto del parque 'Río y Juego' "lleva el nombre de Zaragoza a muchas ciudades", entre ellas Logroño y Vitoria, además de Pamplona. Es un parque temático infantil "exitoso" y la actividad "mejor valorada en las Fiesta del Pilar" dentro del grupo de las lúdicas, festivales, culturales y recreativas", ha apostillado la vicealcaldesa.