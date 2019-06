La vicealcaldesa señala que esta semana se decidirán los pormenores de la auditoría del Ayuntamiento de Zaragoza

Publicado 24/06/2019 12:30:41 CET

ZARAGOZA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha avanzado que esta semana se reunirá el Gobierno municipal, Partido Popular-Ciudadanos, para decidir aspectos concretos de la auditoría sobre el anterior equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). "Supongo que será interna, pero no hemos decidido los detalles, y tampoco si solo será económica o también de gestión".

Sara Fernández también ha trasladado su preocupación por el informe provisional de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la gestión de los años 2016-2017 que eleva la deuda municipal en 300 millones de euros más de los reconocidos.

El informe señala que el endeudamiento en 2016 debería haber sido de 1.190 millones de euros en lugar de los 863,8 millones registrados; mientras que en 2017 serían 1.193 millones en lugar de los 891,7 millones de euros declarados.

Ese desfase vendría de un préstamo de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) para desarrollar obras del convenio del AVE y otro préstamos de la sociedad municipal Ecociudad, entre otros aspectos.

"Desconozco las cifras porque no he visto el informe provisional y entiendo que son préstamos de ZAV y Ecociudad que deberían contabilizarse". En opinión de Fernández, "es muy preocupante" que haya 300 millones más de deuda, y ha argumentado que si no se cumple el plan de aminoración de deuda y se sobrepasan los límites de endeudamiento que establece la legislación, el Ayuntamiento estará limitadísimo".