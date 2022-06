Vicente (PAR): "Vamos a impulsar inversiones para ser líderes en nieve y reforzar la aspiración olímpica de Aragón"

ZARAGOZA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Partido Aragonés (PAR), Roque Vicente, ha expresado el compromiso de su formación para impulsar inversiones destinadas "a ser líderes de la nieve y a reforzar la aspiración olímpica de Aragón".

Se ha pronunciado así después de que el Comité Olímpico Español (COE) haya confirmado este martes que finalmente no presentará ninguna candidatura conjunta en el Pirineo a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 por "no haber acuerdo" entre los Gobiernos de Aragón y Cataluña.

Roque Vicente, cuyo partido es uno de los cuatro que conforman el Ejecutivo autonómico, ha confirmado y garantizado el compromiso "para mantener y reforzar la aspiración olímpica de Aragón, que hemos defendido durante décadas y que haremos realidad, sin duda; es más que un sueño, es una determinación que persiste desde Jaca 1998 y que comparte nuestro Pirineo y la gran mayoría de los aragoneses, que hemos abanderado desde el Partido Aragonés y que será".

El dirigente del PAR ha querido remarcar, sobre todo, que, desde Aragón, "de inmediato, vamos a impulsar las inversiones previstas y anunciadas para ser líderes de la nieve; esto es lo más importante".

Según ha dicho en una nota de prensa, "se trata de promover el desarrollo y competitividad de un sector que es bandera de nuestra comunidad autónoma, que genera dinamismo y actividad, especialmente, en el Pirineo aragonés y también en todo el territorio de Aragón".

LAMENTABLE

El vicepresidente del PAR ha manifestado, respecto a la decisión del COE: "El final es lamentable, pero miramos al futuro". Con este mismo criterio, Roque Vicente ha valorado: "No entramos ni a replicar los reproches. Se sabe que habido quién no ha querido un proyecto en paridad y que los aragoneses no aceptaremos nunca que Aragón sea menospreciado".

A partir de esas "certezas", ha continuado, y como ya ha pedido el presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, "alguno tiene que dar explicaciones y, sobre todo, como también ha dicho el presidente del PAR, si se pensara más en las personas, no pasarían las cosas que pasan".

Roque Vicente ha asegurado que su formación "tiene como máxima defender Aragón y el interés general de los aragoneses, en este caso, uno de nuestros recursos, como es la nieve, que nos identifica y supone un enorme potencial. Vamos a trabajar por este recurso y lo estamos impulsando, con inversiones y ayudas por las que hemos luchado desde el PAR" y "seguiremos adelante con nuestra nieve y nuestro Pirineo".

Finalmente, el vicepresidente del PAR ha vuelto a realizar un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas, económicas, sociales e instituciones de Aragón, "en esa defensa de nuestra comunidad autónoma, tanto ahora, como en adelante".