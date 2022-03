Víctor Serrano asegura que se trabaja "de forma discreta" con los grupos municipales sobre la nueva Romareda

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado sobre el futuro estadio de fútbol que se sigue trabajando "de forma discreta" con los grupos municipales y el resto de instituciones.

"Hasta que no haya convocada una reunión con todos los grupos municipales supone que hay trabajos fructuosos y necesarios", ha resumido Serrano sobre la situación de la nueva Romareda.

Ha observado que algún grupo municipal "tendrá que decir qué quiere", en referencia ZeC y ha añadido que Podemos "ha hecho conjeturas sobre la ubicación o no en San José, que entran en el territorio de otro planeta, lo que me hace presuponer que, a lo mejor, tampoco está en el camino de del consenso, si bien no han trasladado lo contrario".

En rueda de prensa tras la celebración del Gobierno de la ciudad, Serrano ha incidido en que la discreción es "absolutamente necesaria" en este asunto.

OBRAS ADECUACIÓN ROMAREDA

Sobre las obras de adecuación del estadio de La Romareda para que la Selección Española de Fútbol juegue un partido después del verano, ha indicado que el Ayuntamiento tiene los informes técnicos y la cuantía, que "es asumible".

Ha precisado que "no es gasto, sino inversión porque se considera el retorno de lo que supone un parido de la Federación Española de Fútbol y son obras casi, casi cosméticas".

La idea, ha comentado, es ponerlas en marcha y llegar a ese partido de la selección que será en septiembre.

El detalle del importe y la acometida de las obras se dará a conocer cuando esté determinado, ha respondido sobre la cuantía. "Son obras menores que ni por el plazo, ni por el importe hacen que no se considere que sea la decisión correcta para los intereses de la ciudad".