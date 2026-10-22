El VII Premio Criticón comienza con 25 colegios de Zaragoza y tres novelas sobre poder de la música, el bullyin y RRSS

Presentación del VII Premio Criticón en el Centro Las Armas de Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VII edición del Premio Criticón ha comenzado con la participación de 25 centros educativos de Zaragoza y tres novelas que abordan el poder de la música, el bullying y la exposición en redes sociales.

Esta edición consolida a este galardón dentro del circuito nacional de reconocimientos literarios, en el que casi un millar de jóvenes se volverán a convertir en el jurado que decidirá qué autor de los tres libros seleccionados se lleva el galardón la próxima primavera.

Su éxito se revela en que cada septiembre se produce al abrir las inscripciones en los centros educativos para participar. Este año de los 25 centros, 6 son institutos públicos, 17 colegios concertados y otros 2 colegios privados, que suponen 921 alumnos que disfrutarán de este proyecto, y que se suman a los 98 centros y más de 4.000 jóvenes que han formado parte de esta iniciativa desde su primera edición en 2020.

Este jueves se han dado a conocer las novelas seleccionadas para esta edición en un acto en el centro sociocultural Las Armas, junto a más de 130 jóvenes y profesorado de diferentes centros educativos de la ciudad.

"El círculo", "La música del corazón" y "La cuarta vida de Blanca Cuervo" son los tres títulos de narrativa juvenil seleccionados para esta edición que abordan el poder de la música, el bullying y la exposición en redes sociales.

La vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y concejal de Educación, Paloma Espinosa, ha destacado el valor educativo de esta iniciativa. "El Premio Criticón convierte la lectura en una experiencia compartida y participativa, que permite a los jóvenes desarrollar su pensamiento crítico, intercambiar opiniones y convertirse en los verdaderos protagonistas del premio", ha explicado.

Por su parte, la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha elogiado la capacidad del Criticón para acercar la literatura a los adolescentes. "Queremos fomentar el hábito saludable de la lectura a través de historias que conectan con sus inquietudes y abordan cuestiones tan presentes en sus vidas como el acoso escolar, las redes sociales o el poder de la música", ha afirmado.

El premio Criticón es una actividad promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y coordinada por el escritor David Lozano, Premio Cervantes Chico 2025.

El Ayuntamiento de Zaragoza es el que proporciona los tres ejemplares a los centros escolares: dos de ellos los regala al alumnado participante para el fomento de sus bibliotecas personales, y un tercer ejemplar es facilitado por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales para que puedan utilizarlo como préstamo.

Para ello, los colegios realizarán durante el curso una visita a sus bibliotecas de proximidad para acercar este servicio a los jóvenes de la ciudad. Durante todo el curso, además de esta visita a las bibliotecas, los centros realizan dinámicas específicas para abordar las lecturas de una manera diferente, realizando retos relacionados con los protagonistas, encuentros grupales, o clubs de lectura para comentar los libros conforme avanzan en sus historias.

En esta séptima edición, el Criticón podrá presumir nuevamente de imagen ya que por tercer año consecutivo se ha diseñado un cartel que reúne visualmente las tres novelas y alude al universo personal, emocional y social de la adolescencia. La ilustración integra elementos de las tres lecturas finalistas e invita a los jóvenes lectores a descubrir su significado a través pistas visuales que descubrirán con la lectura de los libros.

NOVELAS SELECCIONADAS:

"El círculo" de Roberto Santiago es una historia de intriga, de superación personal y también de amor, con el bullying como gran tema de fondo. Un thriller social que atrapará a los jóvenes lectores y que nos hace reflexionar a todos sobre la sociedad que estamos construyendo.

Roberto Santiago es el creador de la colección juvenil Los Futbolísimos, un fenómeno literario que ha vendido más de cinco millones de ejemplares en una veintena de países y ha sido adaptada al cine.

"La música del corazón" de Rosa Huertas, es un novela en la que la protagonista, Sandra, una profesora de un instituto decide organizar con coro con algunos de sus estudiantes. Todos los que se ofrecen a participar tienen su hueco en la formación, porque todos tienen algo que aportar. Y es que esta coral no va solo de cantar, sino que servirá a sus jóvenes miembros a conocerse un poco mejor y a enfrentarse al hostil momento de la adolescencia.

Esta historia, en la que la música es una protagonista más, muestra personajes con diferentes experiencias y problemas propias de la juventud y de la adolescencia, con los que seguro que se identificarán los lectores.

"La cuarta vida de Blanca Cuervo", de Alba Quintas, tiene como protagonista a Blanca, que solía afirmar que todos tenemos siete vidas, y varias oportunidades para volver a empezar. En su cuarta vida, pasan muchas cosas y luego desaparece. Al inspector Ramos le toca averiguar qué ocurrió y dónde se esconde. Pero el tiempo juega en su contra. Es un thriller social que aborda cuestiones complejas como los riesgos de Internet, la violencia o las desigualdades sociales.

Su autora, Alba Quintas, nace en Madrid 1994 y con 17 años publica su primer novela Ediciones SM gracias al premio Jordi Sierra i Fabra. Es novelista y dramaturga con más de quince novelas publicadas y varios premios ganados.

CRITICÓN EN LAS AULAS

Los 25 colegios inscritos pueden empezar a trabajar en los libros seleccionados. Un total de 921 alumnos de entre 14 y 16 años (3º y 4º de la ESO) leerá las tres obras y ejercerán de jurado en la gala final que será el 28 de abril en la sala Mozart del Auditorio.

Los tres autores asisten a este evento, defienden sus obras y se enfrentan a las preguntas del alumnado asistente, que votará a continuación a través de una aplicación para elegir la obra ganadora.

El encuentro termina con la entrega del premio en presencia de autoridades municipales, y la posterior firma de ejemplares.

RETOS Y SEMINARIO LECTOR

Se propondrán tres retos creativos complementarios a la lectura de las novelas seleccionadas, los finalistas de cada reto recibirán un premio sorpresa durante la gala, y el día anterior podrán acudir con toda su clase a los talleres que impartirán Rosa Huerta, Alba Quintas y Roberto Santiago en una biblioteca pública municipal.

Además, durante el curso tendrá lugar la segunda edición del Seminario Lector Premio Criticón, un observatorio de literatura juvenil dirigido a docentes y bibliotecarias, desarrollado en colaboración con el Centro de Profesorado Juan de Lanuza.

CENTROS EDUCATIVOS Y ALUMNADO PARTICIPANTE

Como el año pasado, tres centros educativos tienen garantizada su plaza, ya que en la gala de la VI edición resultan ganadores del sorteo que se realiza entre los centros implicados.

Para ampliar el número de centros educativos beneficiados se ha asegurado la plaza a tres colegios nuevos que no habían participado previamente.

Los centros con plaza asegurada en la VII edición son Colegio La Salle Montemolín, Colegio Sagrado Corazón Moncayo, y Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía,

Los centros que obtienen plaza en la VII edición son Colegio El Pilar-Maristas, Colegio FEC Nuestra Señora del Carmen, Colegio Santa María del Pilar Marianistas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, IES José Manuel Blecua, Fundación San Valero, IES Francisco Grande Covián, Colegio Cantín y Gamboa, Colegio Don Bosco Cooperativa, IES Avempace, Colegio Santa Magdalena Sofía, Colegio Lycée Molière de Zaragoza (nuevo), Colegio La Anunciata, IES La Azucarera, CPI Río Sena (nuevo), Colegio FEC La Concepción (nuevo), CPI Rosales del Canal, Colegio Montessori, Colegio Rosa María Molás, Colegio Fomento Sansueña (nuevo), Colegio Corazonistas-La Mina, y Colegio María Auxiliadora.