El diputado del PSOE Darío Villagrasa. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cultura del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha exigido este viernes al gobierno de Jorge Azcón que explique por qué ha dejado perder cientos de miles de euros destinados al sector cultural y le ha instado también a dejar de utilizar los bienes de Sijena como arma electoralista para confrontar con el PSOE.

Villagrasa ha respondido así a las declaraciones de la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Cultura, Mar Vaquero, a quien ha reclamado que abandone la confrontación política y se dedique a mejorar la financiación de la cultura y el patrimonio aragonés.

En una rueda de prensa celebrada en las Cortes de Aragón, Villagrasa ha recordado que el Ejecutivo de Azcón dejó perder 740.000 euros destinados al sector cultural durante 2025 y que en el presente ejercicio están en riesgo otros 636.000 euros.

También ha denunciado que, pese a contar con 1.335 millones de euros más en el presupuesto autonómico, el Gobierno de Aragón apenas haya destinado 2,1 millones de euros a rehabilitación e inversiones en patrimonio.

El diputado socialista ha considerado que estas cifras deberían llevar al Partido Popular a reflexionar sobre su gestión, en lugar de exigir disculpas al PSOE por su posición respecto a los bienes de Sijena. "Quizás quien debiera, yo no sé si pedir perdón, yo no voy a ser tan osado, pero sí les invitaríamos a la reflexión", ha señalado Villagrasa, quien ha cuestionado las prioridades de un Ejecutivo que dispone de más recursos económicos, pero no refuerza suficientemente el apoyo al sector cultural.

En relación con Sijena, Villagrasa ha defendido la posición histórica del Partido Socialista y ha recordado que los principales avances para el regreso de los bienes se produjeron durante los gobiernos presididos por Javier Lambán, con la participación decisiva de los responsables socialistas de Cultura.

Ha insistido en que el PSOE siempre ha defendido el retorno del patrimonio aragonés y ha mostrado su satisfacción por las resoluciones judiciales favorables a su recuperación.

"Estamos satisfechos con las resoluciones judiciales y exigimos que los bienes y el patrimonio expoliado de Sijena y de otras partes de Aragón vuelva a donde nunca debiera de haber salido", ha afirmado el portavoz socialista, quien ha recalcado que el PP no encontrará ninguna contradicción en la posición de los socialistas aragoneses.

Villagrasa ha acusado al Gobierno de Azcón de intentar romper un consenso histórico compartido por las principales fuerzas políticas aragonesas con el único propósito de obtener rédito electoral. En este sentido, ha reclamado a la vicepresidenta Mar Vaquero "que dejen de hacer política de bajo nivel desde la mesa del Pignatelli" y que abandonen los intentos de enfrentar a los aragoneses en una cuestión que durante años ha contado con una posición común.

El portavoz socialista también ha denunciado la utilización de los medios institucionales por parte de Azcón durante la campaña electoral y ha recordado que el PSOE ha tenido que acudir a la Junta Electoral (JE) para advertir del uso partidista que, a su juicio, está haciendo el presidente autonómico de los recursos del Gobierno de Aragón. Una denuncia contra las palabras del director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en las que criticó al ministro de Cultura Ernest Urtasun que posteriormente retiró y la JE acabó archivando.

LA POLÉMICA POR LA OBRA DE TEATRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL

Por otra parte, Villagrasa ha criticado el veto del Partido Popular a una representación de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza en el Teatro del Mercado, dentro de su programación didáctica, por considerar que la obra no era neutral.

El diputado ha relacionado esta decisión, a la que aludió el candidato Pedro Sánchez en el debate a cuatro de este jueves, con las políticas de censura cultural que, según ha denunciado, se han producido en otras comunidades autónomas gobernadas por la derecha.

"El Partido Popular tiene un problema con la cultura, tiene un problema con el patrimonio y sobre todo tiene un problema con que la cultura no es de nadie, pertenece a la sociedad, pertenece al pueblo", ha afirmado Villagrasa, quien ha defendido el papel de la cultura en la formación de ciudadanos libres y con capacidad crítica.

Finalmente, el portavoz socialista ha reclamado al Gobierno de Aragón que abandone la confrontación, respete los consensos alcanzados en defensa del patrimonio aragonés y aproveche la oportunidad de mejorar las partidas presupuestarias destinadas a cultura.

"Queremos cultura, queremos patrimonio, defendemos los bienes de Síjena y sobre todo la política desde los encuentros, el consenso y la conciliación", ha concluido.