Villel acoge una nueva edición de su Feria de Medio Ambiente que promueve la sostenibilidad y los productos artesanales

La feria se celebrará los días 24 y 25 de octubre. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Villel acogerá el próximo fin de semana la tercera edición de la Feria de Medio Ambiente y Productos de Proximidad, una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del medio ambiente y avanzar hacia un modelo de vida más sostenible.

La muestra ofrecerá una programación con actividades del 24 al 25 de octubre, con charlas y talleres dirigidos a vecinos y visitantes. La diputada provincial Carmen Maorad ha explicado los detalles en rueda de prensa junto al alcalde de Villel, José María Pérez, y el consejero de Medio Ambiente de la Comarca Comunidad de Teruel, Alejandro Gómez.

La feria ha sido organizado por el Ayuntamiento y cuenta con el apoyo de la Diputación de Teruel, que apoya económicamente esta feria con una cuantía de 3.428,55 euros, y la Comarca Comunidad de Teruel. La feria constituirá un espacio de encuentro para acercar el medio ambiente a vecinos y visitantes, fomentar las buenas prácticas ambientales y poner de relieve la importancia de conservar los recursos naturales del territorio.

A través de esta iniciativa, se busca impulsar la participación ciudadana y reforzar el compromiso colectivo con la sostenibilidad. La diputada provincial ha destacado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Villel en la preparación de estas actividades. "Desde la Diputación consideramos que es fundamental estar al lado de los ayuntamientos apoyando iniciativas como estas que contribuyen a dinamizar nuestros pueblos", ha declarado Maorad.

La organización ha recalcado su apuesta por la concienciación ambiental y por la organización de iniciativas que contribuyan a construir un futuro más sostenible, poniendo en valor el papel de los municipios rurales en la protección del territorio.

En esta línea, han destacado la celebración de este evento como una oportunidad para destacar el valor natural de Villel y su entorno.

PROGRAMACIÓN

Durante la feria, que se desarrollará en la Plaza Tadeo Calomarde, los asistentes podrán participar en diversas actividades, charlas y talleres relacionados con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, el reciclaje, el uso responsable de los recursos y la protección del entorno rural. Además, la muestra dispondrá de mercados y casetas de alimentación de proximidad, artesanía y productos ecológicos.

El sábado a las 10.30 horas tendrá lugar la apertura de los mercados y stands, seguida de un acto inaugural a las 11.00 horas. A las 12.00 horas, se celebrará una charla y exhibición canina junto a juegos con niños. A continuación, el gerente de Tersol Iván Traid hablará a las 13.30 sobre renovables, sistemas de placas solares, baterías y tecnología y aplicación de este sector.

La programación continúa a las 16.30 horas con una actividad de escalada programada para niños con un rocódromo portátil y una tirolina. Finalmente, a las 19.00 horas la jornada concluirá el programa con una conferencia sobre Escalada impartida por Javier Magallón titulada 'Teruel: Roca y Silencio'.

El domingo la programación se reanuda con la apertura de stands y mercados a las 10.00 horas, un taller de cocina con productos de la zona y de reciclaje de alimentos a las 11.00 horas y, a continuación, un taller familiar a las 11.30 horaspara aprender a crear totebags ambientales.

Además, se habilitarán autobuses gratuitos para viajar hasta la feria de Villel. Aquellas personas que deseen desplazarse hasta el municipio podrán hacerlo desde dos autobuses que salen del Paseo del Óvalo a las 10.00 y 11.00 horas, con los regresos a las 13.00 y 14.00.

Las charlas permitirán conocer mejor los principales retos ambientales y las medidas que pueden adoptarse tanto a nivel individual como colectivo. Por su parte, los talleres ofrecerán una aproximación práctica a diferentes aspectos relacionados con la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza.