VOX apremia al Gobierno de Zaragoza a ampliar las bonificaciones del impuesto de plusvalía "mortis causa"

ZARAGOZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha apremiado al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos a que amplíe las bonificaciones del impuesto de plusvalía en transmisiones "mortis causa" que recoge la legislación.

Calvo ha criticado que el Gobierno PP-Cs "se limita" a cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía, pero "sin ninguna voluntad de ampliar las bonificaciones.

A su parecer, el anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza de no cobrar las plusvalías si no hay un aumento de valor de los terrenos o

inmuebles "no puede ser considerado un logro", ya que tan solo supone "dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de febrero de 2017", así como a "las siguientes sentencias del Tribunal Supremo que establecen la forma en que ha de darse cumplimiento a esa sentencia".

Calvo ha mostrado su preocupación ante el hecho de que el Gobierno municipal "sigue sin dar respuesta" a las iniciativas que ha presentado VOX para aplicar las máximas bonificaciones que permite la ley.

A colación, ha recordado una moción aprobada de mayo de 2020 y la

proposición normativa de octubre de 2020 para "ampliar al máximo posible las bonificaciones previstas en la ordenanza fiscal número 9 y extenderlas al conjunto de los inmuebles heredados --dentro de los márgenes de la Ley Reguladora de Haciendas Locales-- que solo

permite las bonificaciones a los familiares directos". Es decir, una ampliación de las bonificaciones fiscales para las transmisiones 'mortis causa'.

Sin embargo, ha comprobado que se ha superado "ampliamente" el plazo legal de 30 días que contempla el Reglamento Orgánico Municipal desde la presentación de la proposición normativa; y "todavía no se tiene noticia de los informes jurídico, técnico y económico", ha lamentado. Por tanto, Julio Calvo ha deducido que la voluntad del Gobierno para ampliar las bonificaciones es "nula".

En la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza bonifica al 95 por ciento la primera vivienda y al 50 por ciento un inmueble adicional, pero desde VOX se propone que la bonificación del 95 por ciento se extienda al conjunto de los inmuebles heredados, de forma que "la plusvalía solo tribute cuando los herederos decidan ponerlos a la venta, y si efectivamente hubiera una plusvalía real".

RENUNCIAR POR NO PODER HACER FRENTE A LAS CARGAS

Julio Calvo ha incidido en que las transmisiones 'mortis causa' resultan "claramente discriminadas en la aplicación de este tributo", porque "se penaliza al heredero de un inmueble frente a quienes lo adquieren de forma onerosa".

"La adquisición del mismo no es voluntaria, sino imprevista. Aunque se pueda renunciar a la herencia, sería injusto que hubiera que hacerlo por no poder hacer frente a las cargas tributarias", ha expuesto.

Además, el incremento de valor de los inmuebles transmitidos no se experimenta ni pone de manifiesto con motivo de la herencia, sino cuando posteriormente se venda. Por último, los medios de prueba al alcance del contribuyente son escasos, y a menudo costosos", ha agregado.

CALLE

El portavoz de VOX también se ha referido a otros asuntos y ha recordado que los anuncios del Gobierno PP-Cs para la reforma del Camino de Valdeconsejo --entre Fuente de la Junquera y Cuarte de Huerva-- y la prolongación de la calle Sergio López Saz --entre los distritos de Miralbueno y Oliver-- se ha incluido en el presupuesto municipal "fruto de las enmiendas de VOX".

La primera de ellas por un importe de 150.000 euros y la segunda, de 200.000 euros, ha detallado VOX en una nota de prensa.

Igualmente, ha criticado la "falta de coordinación entre las áreas de Infraestructuras y Servicios Públicos" para que los vecinos de la calle Lapuente, en el distrito del Arrabal, puedan utilizar la explanada de la Estación del Norte para el estacionamiento de vehículos de forma provisional --mientras se prolonguen las obras-- tal y como se propuso en la última comisión de Servicios Públicos.