VOX exige al Gobierno de España paralizar las concesiones de nacionalidad a las personas de culturas islámicas

ZARAGOZA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX Teruel, Alejandro Nolasco, ha exigido al Gobierno de España que "paralice, retire y detenga las concesiones de la nacionalidad española a todas aquellas personas que provienen de culturas islámicas" al argumentar que el Islam "va en contra del progreso de la igualdad y de la libertad".

"Siento ser así de duro. Conozco bastante el tema --ha asegurado Nolasco-- y la Yihad. Por mucho que se interprete, en las suras del Corán está implícita la Yihad, la Guerra Santa. Ahora que se habla del respeto a la mujer y estamos totalmente de acuerdo, como es lógico, aunque se nos acusa de todo lo contrario, en el Islam, en el Corán hay una frase que dice 'golpeadlas'".

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha subrayado que "no es una interpretación de un imán de turno", sino que está en el Corán.

El también vicepresidente del Gobierno de Aragón ha comentado que el pasado lunes se detuvo a un yihadista que había intentado unirse al Daesh en Zaragoza en 2022 y también un imán fue detenido en Zaragoza, el pasado mes de noviembre por "adoctrinar" a los jóvenes y animarles a esta cultura del salafismo, del "yihadismo más radical".

Asimismo, ha recordado que hace años en una página de Internet apareció una bandera del Daesh ondeando en La Aljafería lo que supuso una "amenaza de un yihadista marroquí", además de que la cárcel de Daroca (Zaragoza) ha sido hasta hace poco tiempo un "foco de reclutamiento yihadista, donde también se alecciona por parte de algunos reclusos estas ideas salafistas y yihadistas".

En total se han realizado seis operaciones contra el yihadismo en Zaragoza en menos de cinco años, ha sintetizado para calificarlo de "realmente preocupante" y ha considerado que "el problema lo tienen las personas que no lo quieran ver".

FOLLETO DEL RAMADÁN

Para VOX, Zaragoza "sin querer generar alarma, es una ciudad donde particularmente, está habiendo un despliegue de actividades yihadistas, de manera reiterada, y está también vinculado a la inmigración ilegal, porque no se tiene control de las personas, no sabemos quiénes son, no sabemos qué han hecho en sus países de origen, qué religión profesan y si la religión que profesan, lo hacen en su vertiente más radical".

Ha calificado de "tremendo" que algunos ayuntamientos, gobiernos del PNV y del PSOE e incluso de otros partidos políticos, "más cercanos" vean con "benevolencia" todo este asunto y les parezca bien la inmigración ilegal de países islámicos en ciertas condiciones".

Según Nolasco, lo que es "grave" es que algunos ayuntamientos, como el de Huesca, se dediquen a "fomentar" fiestas que tienen que ver con el Islam, "con esa religión del golpeadlas, del maltrato a la mujer". Se ha referido a un folleto editado por el Consistorio oscense en el que se "promociona" el Ramadán como parte de la identidad cultural o de la multiculturalidad de la ciudad de Huesca y tras mostrar el documento lo ha roto delante de los medios de comunicación. Seguidamente ha dicho: "Esta es la respuesta que yo tengo a este tipo de actuaciones".

Ha explicado que cuando VOX está en los gobiernos "no va a permitir, en ningún caso, que se promocionen festividades o cualquier tipo de cosas que tengan que ver con el Islam, que va en contra de la libertad, de la igualdad, del progreso y de las mujeres".

Nolasco ha avanzado que desde VOX están analizando presentar una iniciativa al respecto para precisar que el Gobierno PP-VOX, en ese sentido "tenemos una total conexión, en el sentido de que estamos de acuerdo en no facilitar ni en animar a ningún tipo de corriente religiosa que pueda ser perjudicial a las mujeres, a la libertad de expresión".

Tras dejar claro que en Gobierno de Aragón no se da esa circunstancia ha lamentado que hay ayuntamientos que "deliberadamente están promocionando fiestas que van unidas a religiones que me parece que defienden el maltrato a la mujer y que defienden la falta de libertad".

ISLAMISMO RADICAL

El también vicepresidente del Gobierno de Aragón ha aclarado que VOX "no está en contra de las personas que profesen la religión islámica, sino de las ideas, que es lo más importante".

Al respecto, ha señalado que "hay musulmanes de buena fe por todo el mundo", y que él mismo ha conocido a muchos de ellos, ya que ha visitado más de 45 países, de los que más de 25 eran islámicos, entre los que ha citado Jordania, Siria, Marruecos, Argelia, Egipto. "Los conozco perfectamente y la mayor parte de la gente de esos países es fantástica, gente humilde, trabajadora y que cuando viene aquí, si viene de forma legal, perfecto, viene a buscarse la vida, pero estamos en contra del islamismo y sobre todo del islamismo radical".

Ha relatado que cuando se viaja a estos países "no en un resort de vacaciones en Marrakech, sino que realmente convive con la cultura", entonces uno se puede dar cuenta de ese maltrato a la mujer y de la falta de libertad" .

Además, ha expuesto el ejemplo de Irak, donde hay sectores islámicos en los que si un hombre viola a una chica, el castigo que se le impone al violador es que se case con la víctima. Ha comentado un caso reciente en el que la joven acabó suicidándose desde un sexto piso para apostillar: "Esto es una realidad y es lo que realmente pasa, es el castigo que se le pone en algunas culturas islámicas a los violadores, obligar a que se casen con ellas".

Lo que plantea VOX, ha insistido, es pedir al Gobierno de España que paralice y que suspenda el otorgamiento o la concesión de la nacionalidad española a personas procedentes de culturas islámicas.

NO TOLERAR

A su parecer, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan "muy bien" para reprochar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que "evidentemente, no ayuda nada o poco y que haga todo lo contrario porque permite que entren inmigrantes ilegales de los que no sabemos absolutamente nada".

Aunque ha reconocido que esta petición al Gobierno de España sería perjudicial para los "buenos islamistas" ha precisado como representante público en Aragón y como representante público español: "No quiero tolerar que haya ni una violación, ni un ataque a la mujer, ni que se mate ni que se asesine a una sola persona".

"Lo siento mucho, pero estamos en un momento en el que creo que hay que proteger a los nacionales, hay que proteger a nuestros ciudadanos, porque a mí me pagan todos ustedes el sueldo para que yo, entre otras cosas, les administre y les defienda también", ha enfatizado.