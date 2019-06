Vox lamenta que ningún partido se haya dirigido a ellos para conformar una mayoría en el Ayuntamiento de Huesca

Publicado 02/06/2019 19:23:42 CET

HUESCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha señalado que su voluntad es formar "mayorías alternativas a la izquierda". La formación ha indicado que, después de que haya pasado una semana desde la celebración de las elecciones locales, ninguna fuerza política se ha dirigido a ellos solicitando su apoyo para formar una mayoría que permita la investidura de un alcalde en el Ayuntamiento de Huesca.

En Huesca, el PSOE ha conseguido 10 concejales, el PP 9 y Ciudadanos tres. La formación naranja debe elegir entre apoyar al primero o al segundo, que tendría que sumar además al concejal logrado por Vox.

En una nota de prensa este domingo, Vox ha indicado que su voluntad en la provincia de Huesca es la de formar mayorías alternativas a la izquierda. "En este sentido, haremos todo lo posible para lograrlo. No nos va a faltar generosidad ni flexibilidad para echar a la izquierda de las Alcaldías".

"Pero como hemos dejado claro a la lo largo de la campaña electoral, Vox no va a ser comparsa de nadie. Será imposible apoyar a candidatos que no hayan querido sentarse con nosotros para negociar un programa de gobierno municipal".

RESPETO POR LOS VOTANTES

La formación liderada por Santiago Abascal ha subrayado que tiene "mucho respeto" por sus votantes a los que ha agradecido que "en un ambiente hostil" les hayan elegido: "Nos han votado a pesar de la creación de un ambiente de sistemática demonización y de culpabilización por el voto a Vox. Además, no han votado ni al PP ni a Ciudadanos, a pesar del chantaje del voto útil al que les han pretendido someter".

En este contexto, ha defendido que el concejal de Vox va a llevar "la voz de la España viva" al Ayuntamiento de Huesca. "Tenemos muchas propuestas en vivienda, familia, desarrollo, unidad de España, universidad, educación, cultura, transparencia, hacienda municipal, seguridad ciudadana, acción social, comunicaciones u obras hidráulicas, entre otras".

Por tanto, la formación ha incidido en que "por respeto" a sus votantes, a los que han prometido luchar por sus ideas "hasta el final", no van a "defraudarles" votando a una candidatura con la que no hayan pactado un programa de gobierno en el que tienen que incluirse, "en proporción" a su representación, "muchas" de sus propuestas. "Nuestros votantes no aceptaron el chantaje del voto útil; los concejales de Vox en la provincia de Huesca tampoco lo van a aceptar".

FALTA DE NEGOCIACIONES

"La falta de negociaciones con Vox en Huesca nos hace pensar que, en realidad, tanto PP como Ciudadanos, ya sea por acción o por omisión, pretenden mantener a la izquierda al frente de la Alcaldía de Huesca". La formación ha mencionado que los votantes de estos partidos no querían gobiernos del PSOE en las instituciones.

"El cordón sanitario no se lo ponen a Vox, se lo ponen a nuestros miles de votantes e, indirectamente, a los suyos que van a llegar a la conclusión de que votarles fue tirar el voto. Lo dijimos durante la campaña, sólo había dos alternativas: más de lo mismo o Vox. Parece que PP y Ciudadanos se inclinan por más de lo mismo porque son más de lo mismo".