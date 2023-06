VOX pide a Chueca reducir la estructura política del Gobierno para aminorar el gasto público

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha solicitado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que reduzca la estructura política, de ocho consejerías municipales, y así aminorar el gasto público.

Julio Calvo ha comparecido en rueda de prensa con los otros tres concejales de VOX que son la portavoz adjunta, Eva Torres; y los ediles Armando Martínez y David Flores. "Solo somos cuatro, pero trabajaremos como si fuéramos ocho", ha avanzado.

La estructura del Gobierno de la ciudad "merece", ha dicho, una valoración porque VOX propone una reducción del gasto público ya que se pueden prestar los mismos servicios públicos con menos estructura política.

A su parecer, "sorprende" que los gobiernos del PSOE y ZeC han tenido una estructura más reducida que la del anterior alcalde del PP, Jorge Azcón, que "estuvo condicionado por Ciudadanos y tenía la obligación de satisfacer las demandas de la formación naranja y eso justificaba el número de áreas" que son las ocho que mantiene Chueca frente a las cinco de los gobiernos de izquierdas.

Calvo ha señalado que ese condicionante se ha acabado y "es momento de hacer una reducción de la estructura política", que Chueca mantiene a pesar de que Bruselas "ha decretado el fin de la época de expansión de gasto público, ha anunciado políticas "contractivas" para 2024 y así lo ha pedido al Gobierno de España. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez ha presentado un plan de ahorro de 30.000 millones de euros que "es insuficiente" y supone que muchas subvenciones de los últimos años van a dejar de llegar y se debería tener en cuenta en el Gobierno de Zaragoza y "empezar con la austeridad".

Por otro lado, ha aplaudido la unión del Área de Urbanismo e Infraestructuras, pero ha criticado al desaparición de Servicios Públicos que ha quedado "diluida" en Medio Ambiente y Movilidad y se desconoce si se encargará de las grandes contratas, que "han sido siempre muy conflictivas".

A Julio Calvo le llama la atención la Concejalía Delegada de Seguridad Vial y otra de Movilidad de forma independiente y se ha mostrado expectante al resultado que ofrezca.

Es un "error" atribuir las competencias de Turismo y Proyección Exterior en la anterior vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha opinado Calvo al argumentar que un informe de Exceltur señala que la ciudad "pierde competitividad en materia turística y está por debajo de Gijón", ha comparado.

La creación de direcciones generales "suscita controversia" a VOX como es la de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior que "se solapan" con Ebrópolis o la vigente Oficina de Proyección Exterior, que "ha sido otro de los fracasos de la Corporación anterior con un gasto de entre 200.000 y 300.000 euros para un volumen de información que no se ha leído nadie". Ha apostillado que Zaragoza es la "única" de las grandes ciudades que ha perdido empresas y autónomos, mientras que en el resto han aumentado.

La Dirección General de Participación Ciudadana, que tendrá la competencia de velar por el buen desarrollo de las relaciones con otras instituciones, "sorprende que tenga esa misión porque el más importante es el convenio bilateral con el Gobierno de Aragón y dudo que una Dirección General de Participación Ciudadana deba velar por esto".

En Palencia, ha comparado, se habilitará una Oficina de Captación de Inversiones que ha echado de menos en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde está Ebrópolis y "con esto queda dicho todo", ha ironizado.

SIMPLIFICAR

Calvo ha avanzado que pedirá la eliminación de sociedades y patronatos, además de la unión de la sociedad Zaragoza-Cultural y el Patronato de Artes Escénicas como también pide el interventor. Ha exigido que desaparezca Zaragoza Turismo y se integre en la estructura ordinaria.

Igualmente, ha opinado que Zaragoza Deporte se tendría que integrar en la instalaciones deportivas porque está duplicada y "no lo entienden ni los trabajadores", al tiempo que se debería plantear la continuidad de consejos sectoriales como el del Alimentación Sostenible.

Julio Calvo ha expuesto que abundará en este inicio del mandato en que se cumplan las enmiendas de VOX de los presupuestos en lo referente a polígonos industriales, ayudas al alquiler para jóvenes, las conexiones con el aeropuerto de Zaragoza, aparcamientos compensatorios y distribuir 700.000 euros de ayudas a los autónomos.

PETICIONES A CHUECA

Las primeras tareas antes de fin de año que ha encomendado a Chueca es reordenar las línea de autobús, un plan especial para el Casco Histórico, la depuración de aguas residuales porque la depuradora de La Cartuja ha llegado al fin de su vida útil.

Otras exigencias son la revisión del convenio bilateral con el Gobierno de Aragón y acometer la simplificación administrativa, que es una "prioridad de VOX y muy demandada por los ciudadanos".

Calvo comentado que no entiende una Consejería municipal de Participación Ciudadana con la Dirección General de Participación Ciudadana o que Deporte dependa de Presidencia en lugar de Políticas Sociales o que haya una Concejalía Delegada de Educación porque "dudamos de las competencias del Ayuntamiento". También ha detectado que Seguridad Vial "se solapa" con Movilidad Ciudadana" y ha entendido que se podía integrar.

Por ello, el portavoz ha anunciado que VOX formulará preguntas sobre los costes y solapamientos de competencias.

Ha reiterado sus discrepancias con la Ciudad Inteligente del Deporte porque "debería estar financiada íntegramente" por el Gobierno de Aragón, que es el propietario de los terrenos del Actur donde se quiere construir y la competencia también es del Ejecutivo autonómico. "El Ayuntamiento tiene que prestar atención al deporte base y a los clubes", ha zanjado.

En líneas generales, ha recordado que VOX aboga porque el deporte sea una competencia que asuma de "forma mayoritaria el Gobierno de Aragón y sin su financiación no se podrá llevar a cabo ese proyecto". Ha comentado que frente a los 40 o 50 millones de euros que se dice que podría costar, desde VOX sostiene que "por menos de 100 millones no se podrá y el Ayuntamiento no tiene recursos y, además, tiene otros cometidos más perentorios como regenerar los barrios que es más importante".

Calvo ha reconocido que si les ofrecieran entrar en un gobierno de coalición les gustaría desempeñas áreas de "especial relevancia" como Economía, Hacienda, Urbanismo y Cultura.

IGUALDAD Y VIOGÉN

La Casa de la Mujer es un solapamiento con el IAM del Gobierno de Aragón, al igual que con el Consejo de la Juventud y el IAJ. Son competencias compartidas y se prestan los mismos servicios lo que supone una duplicidad, y debe ejecutarlo el Gobierno de Aragón.

"Hay que evitar duplicidades. No pido que se supriman los servicios, deben seguir prestándose, pero solo por una administración. Una competencia una administración es la máxima de VOX".

Sobre la creación de una Concejalía Delegada del Sistema Viogén, Julio Calvo ha dicho desconocer si desde la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Delegación del Gobierno en Aragón se ha hecho una "petición expresa por insuficiencia de medios", pero ha advertido de que si el Ayuntamiento asume esas competencias "habrá que establecer protocolos con ambos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".