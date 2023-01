Vuelve el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda de Aragón que permitirá desfilar a seis de ellos en la AFW

ZARAGOZA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes y diseñadores emergentes de hasta 35 años que hayan nacido en Aragón, estén empadronados o cursasen sus estudios de diseño en algún centro de la Comunidad, tienen una nueva oportunidad para participar en el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Moda que organiza cada año la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (FITCA).

Este concurso, que celebra este año su decimoctava edición, tiene como objetivo aunar el diseño y la creatividad con la industria textil, dando valor a la formación y al emprendimiento de los artistas, quienes tendrán la oportunidad de exponer sus creaciones en la Aragón Fashion Week (AFW).

La temática del concurso es libre, por lo que los interesados pueden optar por presentar una colección de mujer, hombre o niño/a, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones: que los diseños sean inéditos, sin uso comercial previo y no haberlos presentado a ningún otro concurso de similar naturaleza. Además, los aspirantes al premio no podrán haberse coronado como ganadores en anteriores ediciones y no se admitirán grupos ni colectivos. Los artistas pueden conocer todas las bases en la web de FITCA (www.fitca.com).

En el certamen intervendrán dos jurados. El primero de ellos será el encargado de seleccionar a los seis concursantes que pasarán a la siguiente fase y lo hará basándose en las propuestas presentadas previamente: una colección compuesta por seis diseños realizados en dibujo artístico, acompañada por el correspondiente dossier de fichas técnicas, muestras de los materiales a utilizar y una memoria donde se desarrolle el fundamento e inspiración de la colección presentada a concurso.

Los seis finalistas contarán con una ayuda individual de 300 euros para confeccionar la colección que desfilará en la pasarela habilitada al efecto y dentro de la programación de la AFW23.

Una vez allí, el jurado de la final, compuesto por personalidades relacionadas con el mundo de la industria, la comunicación y el diseño de moda, valorarán las colecciones en base a su creatividad, innovación y viabilidad como producto en el mercado. Aquel que consiga alzarse con el premio recibirá, entre otros premios, la cantidad de 3.000 euros y la posibilidad de desfilar en la siguiente edición de la semana de la moda aragonesa.

PERSONALIDADES DEL MUNDO DE LA MODA

Las últimas tres ediciones del concurso han contado como presidente del jurado con verdaderas figuras de la moda en nuestro país como son el presidente de ModaEspaña, Ángel Asensio, el diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto Lomba, el diseñador y uno de los creadores de la firma THE 2ND SKIN CO, Antonio Burillo, además de otros miembros del jurado como el ilustrador de moda Arturo Elena.

A lo largo de los años, FITCA ha conseguido poner en valor la moda y el diseño de los jóvenes aragoneses, descubriendo figuras como el ganador de la primera edición, Antonio Burillo, quien junto con Juan Carlos Fernández constituyó la firma THE 2ND SKIN CO, especializada en la moda femenina de lujo y que tiene como clientas de la Reina de España, Alejandra Roas, otros miembros de la sociedad española y artistas nacionales e internacionales como Jennifer López, Bella Thorne o Crystal Reed, entre otros.

Burillo ya participó en la pasada edición como diseñador invitado, obteniendo una gran acogida por la prensa tanto nacional como local, así como por el público asistente que ovacionó sus creaciones, así como a los diseñadores de la marca.

Otro de los ganadores de una de las últimas ediciones del certamen, Nacho Lapeña, también obtuvo el primer puesto del Premio Nacional de la Moda para jóvenes diseñadores en el año 2021 representando a Aragón, y acaba de lanzar su marca el mercado.