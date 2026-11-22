La consejera municipal Tatisana Gaudes en la estación de medición de la calidad del aire de Roger de Flor. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza continúa avanzando en la modernización de su Red de Calidad del Aire con la adjudicación de dos contratos para el suministro e instalación de nuevos equipos destinados a mejorar las mediciones y el seguimiento de la contaminación atmosférica. El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado estos trabajos por un importe conjunto de 231.839,66 euros (IVA incluido).

La actuación contempla dos lotes. El primero de ellos, adjudicado a ADASA Sistemas, S.A.U. por 211.874,66 euros, incluye el suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro cabinas de intemperie para las unidades de análisis de la red, así como dos controladores de las condiciones ambientales de estas instalaciones. La empresa ha ofertado una garantía de diez años o más y una reducción de dos semanas en el plazo de suministro e instalación.

El segundo lote, adjudicado a Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.A. por 19.965 euros, comprende la instalación y puesta en marcha de tres estaciones meteorológicas. Cada una tendrá un coste de 5.500 euros, IVA excluido. La oferta incorpora cinco años de garantía, cuatro horas adicionales de formación y una reducción de cuatro semanas en el plazo de suministro e instalación.

La contratación se enmarca en el conjunto de inversiones que el Ayuntamiento anunció en septiembre de 2025 para reforzar la capacidad de vigilancia ambiental de Zaragoza y anticiparse a las exigencias de la Directiva Europea 2024/2881 sobre calidad del aire.

OTRAS INVERSIONES PARA MODERNIZAR LA RED

Junto a estos nuevos equipos, el Ayuntamiento está desarrollando otras actuaciones que, en conjunto, supondrán una inversión cercana a los tres millones de euros.

Una de las principales fue la adquisición de una unidad móvil de análisis, por un importe de 112.530 euros. Este vehículo permite realizar mediciones en lugares donde no existen estaciones fijas o donde no resulta posible instalarlas, además de desarrollar campañas específicas y reforzar la vigilancia durante posibles episodios de contaminación. También será una herramienta de utilidad para el seguimiento de la Zona de Bajas Emisiones.

Otra actuación destacada es el contrato de mantenimiento y explotación de la Red de Calidad del Aire, adjudicado por 405.108 euros anuales durante cuatro años, con posibilidad de una prórroga de un año. Además de garantizar el funcionamiento de las instalaciones, contempla campañas de medición de benceno, la implantación de nuevo software de gestión de datos y mejoras en los equipos auxiliares.

El Ayuntamiento también prevé destinar 450.000 euros durante cuatro años a un contrato de servicios para coordinar los trabajos necesarios para obtener la acreditación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Este reconocimiento permitirá garantizar la calidad y fiabilidad de los datos obtenidos en las ocho estaciones de análisis y en la unidad móvil, desde la captación de las muestras hasta su evaluación y gestión.

A estas inversiones se suma PRECOZ 2.0, el Sistema de Predicción de la Contaminación Atmosférica desarrollado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Esta herramienta, que se encontraba en fase de pruebas cuando se presentó el paquete de inversiones, permite anticipar posibles episodios de contaminación con 48 horas de antelación y ofrecer previsiones de distintos contaminantes con una resolución espacial que puede llegar a los cinco metros, prácticamente calle a calle.

Con este conjunto de actuaciones, Zaragoza refuerza sus instrumentos de vigilancia y control ambiental y avanza en la adaptación de su red a los nuevos requisitos europeos de medición y evaluación de la calidad del aire.