Calvo (Vox) llama a terminar con 16 años de gobiernos de izquierdas que han dado un resultado "penoso"

Actualizado 22/05/2019 12:22:51 CET

Aficionado a la bicicleta, a caminar y a la fotografía, el Galacho de Juslibol es uno de sus rincones preferidos de la ciudad

ZARAGOZA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Alcaldía de Zaragoza, Julio Calvo, ha llamado a terminar con 16 años de gobiernos de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital aragonesa al considerar que han dado lugar a un resultado que "no puede ser más decepcionante y penoso" para la ciudad.

"Merece la pena que acabemos con ello" este domingo en las urnas, ha dicho, para confiar que los zaragozanos apoyarán a Vox y la formación tendrá "una representación suficiente en el Ayuntamiento para hacer oír nuestra voz" y sus propuestas de simplificación competencial y administrativa que "ningún otro partido defiende".

Calvo se ha mostrado dispuesto a dialogar, tras los comicios, "con quien quiera pactar con nosotros, con los partidos de centro derecha", aunque no ha descartado acuerdos puntuales en temas concretos "con ningún partido". En todo caso, "veo difícil llegar a acuerdos con que reivindican la autodeterminación de Aragón o planteamientos absurdos de ese tipo", dado que Vox apuesta "clarísimamente por la unidad de la nación española".

"Somos un partido de derechas y conservador en lo que pensamos que merece la pena conservarse, en el resto de temas somos tan progresistas como los demás", ha sostenido, para indicar que cuando oye hablar de gobiernos de progreso "me echo a reír, porque hemos tenido teóricamente un gobierno de progreso en Zaragoza en estos cuatro años y que me diga cualquier zaragozano si la ciudad ha progresado".

Por ello, ha animado a los ciudadanos a elegir este domingo la papeleta de Vox, porque realiza planteamientos "distintos" al resto de formaciones "por primera vez en 40 años" y se propone terminar con las duplicidades y los gastos ineficientes, "imprimiendo cordura y sensatez en este sentido" con una simplificación administrativa y garantizando la prestación de servicios públicos, pero de forma eficiente, ha defendido.

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, Calvo es funcionario por oposición del Cuerpo de Veterinarios Titulares y del Cuerpo Nacional Veterinario y fue concejal bajo las siglas del PP entre 2011 y 2015. Sin embargo, esta es su primera campaña como cabeza de lista, una experiencia que está siendo para él "interesante, pero dura también" por los ataques que el resto de partidos ha dirigido a Vox en los debates. Este partido ha pasado de los 300 militantes en abril del pasado año a unos 1.300 en la actualidad en Zaragoza.

MISMO IDEARIO

De su anterior etapa como concejal, Calvo ha rememorado que fue "muy interesante, una de las etapas de mi vida en las que más he trabajado". "Siempre he tenido inquietud y vocación política", pero el PP "me decepcionó mucho en la última etapa de Mariano Rajoy, como a tantos millones de españoles" y encontró en Vox un partido "que defendía prácticamente lo mismo en lo que yo creía y que había defendido. Como dice Santiago Abascal, he tenido que cambiar de partido para no cambiar de ideas" y ha asegurado que defiende ahora "el mismo ideario que defendía hace muchos años el PP".

El candidato ha lamentado que los cuatro años de mandato de Zaragoza en Común han estado caracterizados por "un sectarismo extremo" y ha observado que mientras el resto de políticos se debaten "entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad" y por el interés general priorizan la segunda aún renunciando a sus convicciones, "esta gente no, tienen convicciones muy extremas, muy radicales y las anteponen al bien común".

Si fuera elegido alcalde, su primera medida sería "hablar con el Gobierno de Aragón para establecer un proceso de clarificación de competencias", porque se solapa la acción de una administración con la otra e, incluso, hay duplicidad dentro de las áreas del consistorio. "Con eso conseguiríamos abaratar los servicios públicos sin disminuir la prestación de servicios, sin renunciar a las inversiones que necesita la ciudad y sin subir impuestos", ha recalcado.

En segundo lugar, dialogaría con el resto de grupos para modificar de manera "urgente" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), porque "es anterior a la Expo, a la remodelación de las riberas del Ebro, anterior a la llegada del AVE, la Zaragoza que refleja no se parece en nada a la que hay en la actualidad" y se podrían solucionar los problemas de escasez de suelo, ha valorado. En tercer lugar, realizaría una auditoría de gestión para comprobar las duplicidades y el funcionamiento de los servicios públicos.

NO A LA SEGUNDA LÍNEA DEL TRANVÍA

En materia de movilidad, ha rechazado tajantemente la segunda línea del tranvía, al sostener que este medio de transporte "ha perdido 400.000 viajeros en el último año" y por las "irregularidades en la construcción de la primera línea, por la deuda que ha supuesto para la ciudad. Todo eso desaconseja vivamente una segunda línea. Zaragoza no está preparada financieramente para acometer esa obra", ha sentenciado.

No obstante, propone que se amplíe la línea 1 hasta Arcosur, la Feria de Muestras y el centro comercial de Plaza y está dispuesto a estudiar la petición de los vecinos de Arcosur de que llegue hasta el aeropuerto.

"Es urgente también terminar la prolongación de Tenor Fleta y su enlace con el Tercer Cinturón para descongestionar todo el área de Sagasta y Goya", ha agregado, para apostar por rebajar los impuestos municipales y bonificarlos para facilitar la llegada de empresas.

MUSEO DE LA SEMANA SANTA Y DE LOS SITIOS

En cultura y turismo, quiere recuperar el Casco Histórico, ampliando el foco turístico más allá de la plaza del Pilar. Propone crear el Museo de la Semana Santa en el Palacio de Fuenclara, aunque acepta la propuesta de la Junta de Cofradías de llevarlo al centro de formación de profesorado anexo a la Iglesia de San Cayetano.

También impulsar un Museo de los Sitios de Zaragoza en los bajos que el consistorio tiene en la calle Palafox, que "están comprados desde hace años con ese propósito y están vacíos". Se encuentran al lado del Arco del Deán y sería un espacio "interesante, ha valorado.

Otro de sus proyectos es terminar de recuperar "los baños judíos, que son propiedad municipal ya y deben estar a falta de una pequeña expropiación en los accesos", ha comentado Calvo. Si idea es impulsar "un plan integral de recuperación del Casco Histórico ampliando la zona de atracción turística y dinamizando la zona", ha recalcado.

SU ZARAGOZA DEL FUTURO

Julio Calvo imagina una Zaragoza que "haya cerrado por fin, definitivamente, la cicatriz del Portillo, que tenga un parque frondoso y estupendo entre La Almozara y Delicias, con rascacielos en la avenida de Soria. Una Zaragoza que fuera el centro de un área metropolitana bien articulada, con dos líneas de cercanías, una entre Alagón y El Burgo y otra de Villanueva de Gállego a María de Huerva".

Desea un aeropuerto "con vuelos regulares semanales a las principales capitales europeas y a las islas, que la ciudad sea capital del Valle Medio del Ebro, que estuviera bien comunicada por ferrocarril, preferentemente con AVE con Pau y que sea pivote del eje Cantábrico-Mediterráneo, con todo el potencial logístico que ello conlleva".

Julio Calvo tiene presencia activa en las redes sociales, especialmente en Facebook. Le gusta caminar, hacer ejercicio, ir al gimansio, la fotografía y la lectura. "Cuando voy al gimnasio la gente me mira raro porque llevo un libro bien gordo, lo pongo en el atril de la bici estática y ahí leo", ha dicho divertido.

Se reconoce "muy bicicletero" y sus excursiones le han permitido conocer todos los rincones de las afueras de Zaragoza. "Un sitio que me parece precioso y al que voy muy a menudo es el Galacho de Juslibol. Es un paseo muy agradable por la orilla del Ebro para llegar al Galacho, tomar un vermú en Utebo y regresar a la ciudad en cercanías".