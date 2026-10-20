Zaragoza comienza la temporada de plantación de árboles con más de 2.600 ejemplares de 51 especies en toda la ciudad

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La temporada de plantación de árboles en alcorques vacíos en Zaragoza ha comenzado esta semana y se extenderá hasta el 31 de marzo con 2.600 nuevos ejemplares de 51 especies adaptadas al entorno urbano y a las condiciones climáticas de la ciudad para lo que se invertirá un millón de euros del presupuesto.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha acercado hasta la calle Reina Fabiola, en el distrito de San José, donde ha plantado un ejemplar de arce, una de las variedades que mejor se adaptan a la ciudad y que, además, varía el color de sus hojas según la estación del año y en otoño ofrece tonalidades rojizas muy características.

"Se buscan también árboles que puedan cambiar el color de la hoja para marcar las estaciones o que puedan tener flor para que en primavera estén más bonitas las calles. Es todo un trabajo de planificación que nunca antes se había hecho y que contribuye no solo a que Zaragoza sea una ciudad más amable y más verde, sino también más bonita al elegir perfectamente las especies".

La "Campaña de Reposición de Arbolado Urbano" se ejecutará en dos fases, que corresponden a la transición entre el actual y el nuevo contrato que entrará en vigor con el inicio del año. La diferencia entre ambos supone triplicar el número de plantaciones recogidas en el nuevo contrato que se pondrá en marcha en poco más de dos meses.

El casco urbano de Zaragoza tiene más de 74.000 alcorques y quedan por cubrir alrededor de 2.600, por lo que la previsión es atender 1.024 el último trimestre de este año y y casi 1.600 el próximo año ya con el nuevo contrato.

El catálogo alcanza 51 especies que se repartirán por la ciudad, con protagonismo destacado del Almez --más de 500 ejemplares--, Morera Blanca sin fruto --casi 300-- y Aligustre Japonés, hasta 135, con otras especies por encima del centenar como Aligustre Brillante, Melia, Fresno de hoja estrecha y Arce campestre.

Por distritos, se prevén 421 árboles en el Distrito Sur, 270 en Delicias, 237 en Torrero-La Paz, 217 en Oliver-Valdefierro y más de 160 en Las Fuentes y La Almozara, o 149 en San José. A los barrios rurales también llega la campaña y en Casetas se plantarán 41, en Monzalbarba 11, en Garrapinillos 8, en San Gregorio 7 y en Juslibol, La Cartuja Baja y Venta del Olivar 4 en cada uno.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que con estos 2.600 árboles que ses van a plantar "se vuelve a batir el récord de 2023, que fue otro de los años en los que también se pudo hacer una gran plantación".

El objetivo, ha subrayado, es que no haya ningún alcorque vacío en Zaragoza. "A pesar de que hay que ir contrarrestando el arbolado que se enferma, que tiene riesgo de caída y que en años anteriores no se hizo este trabajo tan exquisito de planificación y de identificar los árboles adecuados para el entorno urbano, con esta plantación se busca que no haya alcorques vacíos en la ciudad", ha reiterado.

PLANTACIONES 2026

Las empresas adjudicatarias cerrarán 2026 plantando, por contrato, 1.860 árboles en zonas renovadas, además de haber realizado un estudio individual del arbolado para conservar el mayor número posible de ejemplares.

Asimismo, 86 ejemplares se han trasplantado y comienzan su nueva vida en otros puntos de la ciudad. "Uno de los aspectos destacables de esta acción conjunta sobre la masa arbórea es que todas estas ejecuciones de obras obtienen un saldo positivo de plantaciones sobre los apeos, en algunos casos, multiplicando el número de árboles", ha destacado Chueca sobre las obras en la ciudad.

La mayor intervención se encuentra en la zona noroeste de Arcosur, en la zona Verde del Parque de las Dolinas, con 687 unidades ya plantadas, así como el nuevo parque de El Portillo, en el que se contemplan 536 árboles nuevos este año, para equipar al tercer parque más grande de la ciudad.

Otras reformas integrales de grandes calles y avenidas son la fase II de la avenida de Navarra con 145 árboles plantados entre el paseo Calanda y la calle Rioja. En la avenida de Valencia hay 86 árboles, parte de ellos alineados como separación del carril bici y las aceras con la calzada.

En la calle Pedro Cerbuna se contabilizan 60 nuevos árboles y 18 trasplantes en la reforma de los 570 metros de esta calle del distrito Universidad, con aceras más anchas y bandas ajardinadas. A ellas se suman las nuevas plantaciones para reverdecer desarrollos urbanos como Miralbueno --con 104 árboles-- y la avenida de Cataluña con 121 ejemplares--, César Augusto y Salamero suman 25, la calle Matadero otros 23, andador Rafaela Aparicio alcanza los 20 árboles, Coso San Miguel los 18, la calle Oeste tiene 17, la calle Doctor Iranzo hasta 12 y la calle Ibón de Astún otros 6.

Por otro lado, el proyecto de regeneración del Huerva, en su tramo urbano aportará 891 árboles a la cifra total de 2026, aunque, como actuación a gran escala en 2,5 kilómetros de ribera, recoge miles de ejemplares al final de su ejecución. EN EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS Y ADAPTA TU PATIO EN026

En estos 12 meses de 2026, El Bosque de los Zaragozanos ofrece 710 árboles en diferentes espacios del entorno urbano. Este proyecto de colaboración público-privada con ECODES destina la mayor parte de estas plantaciones a la Olmeda de Torre Ramona en Las Fuentes, con 567 ejemplares.

Los otros 143 árboles nuevos de El Bosque de los Zaragozanos se sitúan en el Parque Bruil (86), los jardines de la Taifa Saraqusta (29), la Facultad de Ciencias Sociales (19) y los Jardines de Al-Ándalus (9), que refuerzan la sombra y la biodiversidad en barrios consolidados.

Por su parte, el programa municipal 'Adapta tu patio', dedicado a la sustitución de zonas de zonas de hormigón de colegios públicos por otros materiales de suelos blandos y vegetación suma 39 nuevos árboles este año, a la espera de los nuevos proyectos seleccionados.

MASA ARBÓREA

Zaragoza tiene 171.138 posiciones arboladas --pueden ser árbol vivo o muerto, tocón o alcorque vacío--77.645 alcorques individuales y 93.493 ejemplares en zona verde. En total Infraestructura Verde gestiona 158.220 y el resto corresponden a concesiones administrativas (693), mientras que los equipamientos municipales gestionan 12.225 ejemplares.

Desde 2021 y, por primera vez de forma sostenida, se plantan más árboles al año de los que se retiran, como sucede en este 2026 con algo más de 2.300 apeos previstos --casi 90 trasplantados-- y 5.300 nuevos ejemplares, mas del doble. La tendencia de los apeos sigue siendo a la baja, con una reducción de un tercio, aproximadamente, entre el 2024, con 3.382; y 2026 con una estimación de 2.300 antes del cierre del año.

Todos los árboles que se apean llevan aparejado un informe individualizado en el que se justifica la necesidad desde el punto de vista técnico de quitarlos. En la mayoría de los casos se trata de ejemplares que ya han cumplido su ciclo vital y mueren o están enfermos. A ellos se suman los que pueden generar un riesgo para los ciudadanos o en el menor de los casos, que supongan una interferencia por diversos motivos.

PORTAL ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN

El portal electrónico, que recoge toda la información de esta campaña que ahora comienza el Servicio de Infraestructura Verde entre octubre de 2026 y marzo del año que viene, es una herramienta que dota al proceso de la máxima transparencia, es la publicación de un portal en la sede electrónica municipal en el que estarán disponibles, por distritos urbanos y barrios rurales, todas las posiciones arboladas que se recuperan, indicando la especie elegida para ese lugar y la semana prevista de plantación.

Los detalles de la Campaña de Plantación de Arbolado Urbano 2026-2027 se puede consultar en el enlace 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/infraestru...'.