Zaragoza se convierte esta semana en el epicentro del turismo internacional con la VI Convención Turespaña

Cartel de la VI Convención Turespaña en Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se convierte esta semana en punto de encuentro de los principales referentes del turismo nacional e internacional con la celebración de la VI Convención Turespaña, que reunirá hasta el jueves 22 de octubre en el Palacio de Congresos a representantes institucionales, responsables de destinos, grandes operadores turísticos, empresas y organizaciones del sector.

Se trata uno de los encuentros más importantes para la promoción turística de España en el exterior y representa una oportunidad estratégica para reforzar el posicionamiento de Zaragoza como destino urbano internacional.

Bajo el lema '¿Do You Speak Global? El turismo internacional como palanca de transformación', se abordarán los grandes desafíos del turismo internacional y las estrategias de promoción de España.

Entre los participantes se encuentran representantes de organizaciones como ABTA, DRV, USTOA, EXCELTUR, CEOE y la Cámara de Comercio de España, y responsables de las Consejerías de Turismo de España en el exterior, cuya labor resulta fundamental para difundir y comercializar los destinos españoles en mercados internacionales.

La presencia en Zaragoza de estos profesionales supone una oportunidad para que los principales prescriptores, intermediarios y responsables de la promoción turística internacional conozcan de primera mano el patrimonio, la cultura, la gastronomía y las experiencias que ofrece la capital aragonesa, junto a su potencial para atraer nuevos visitantes y consolidarse en mercados estratégicos.

La convención comenzará esta tarde con un acto de bienvenida en el Auditorio de Zaragoza, organizado por el Gobierno de Aragón, en el que participará la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

JOTA Y TAMBORES

El encuentro permitirá ofrecer una primera aproximación a la identidad cultural de la ciudad y de Aragón. Tras la intervención de la alcaldesa, se proyectará un vídeo dedicado a la marca Zaragoza. La bienvenida contará también con una actuación especial del cantante aragonés Juanjo Bona, que interpretará varios temas musicales, el último de ellos, "La Magallonera", estará acompañado por danzantes de jota y tambores de la Ruta del Tambor y Bombo, en una puesta en escena que mostrará algunas de las expresiones más representativas de la tradición aragonesa.

La jornada de este miércoles, 21 de octubre, estará marcada por la inauguración institucional en el Palacio de Congresos, con la participación prevista de Natalia Chueca; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto a la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais, y la consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara. Se amenizará con la compañía aragonesa LaMov.

Zaragoza reunirá a profesionales y representantes de los principales mercados emisores para analizar las tendencias que marcarán el futuro del sector, la competitividad turística, la internacionalización empresarial y las nuevas oportunidades de promoción.

Uno de los momentos centrales será la presentación del Plan Marco de Actuación de Turespaña 2026-2028, que establecerá las principales líneas estratégicas de la promoción turística española para los próximos años.

La programación profesional comienza este martes con reuniones de trabajo entre Turespaña, su red de Consejerías de Turismo en el exterior, destinos y empresas turísticas. Estas sesiones permiten analizar las particularidades de los mercados internacionales y avanzar en la coordinación de las actuaciones de promoción previstas para 2027.

PROGRAMA PARA PARTICIPANTES: RECREACIÓN DE LA OFRENDA DE FLORES

Como ciudad anfitriona, Zaragoza tendrá un protagonismo destacado con el programa social desarrollado con la colaboración de Zaragoza Turismo, concebido para que los participantes conozcan algunos de los principales atractivos patrimoniales, culturales y gastronómicos.

Entre las propuestas figuran visitas guiadas a La Aljafería, las dos catedrales, el Museo Goya y otros espacios del centro histórico, así como experiencias vinculadas a la gastronomía aragonesa y la garnacha.

Una de las actividades más singulares se celebrará este miércoles, a partir de las 20.00 horas, con una recreación de la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar en la plaza del Justicia, que acercará a los representantes del sector turístico internacional una de las tradiciones más emblemáticas y reconocibles de Zaragoza.

El acto contará con la actuación del grupo folclórico El Pilar y la participación de integrantes de la Comparsa de Gigantes de Zaragoza. Tras la ofrenda floral y una fotografía de grupo, los asistentes realizarán un recorrido acompañado de una ronda jotera hasta el Mercado Central, donde se celebrará una cena para los invitados a la Convención, amenizada por DUPLA DJ.

ZARAGOZA, LA CIUDAD DONDE TODO SUCEDE

La última jornada de la Convención, el jueves 22 de octubre, acogerá la presentación en el Palacio de Congresos del destino "Zaragoza On Fire. La ciudad donde todo sucede", a cargo de la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García.

La intervención permitirá trasladar una visión actualizada de Zaragoza, de los proyectos que impulsan su transformación y de las oportunidades que ofrece como destino urbano. Se pondrá el foco en sus principales atractivos, la creación de nuevas experiencias turísticas, la diferenciación de su marca y las estrategias para ampliar su proyección internacional.

Esta convención coincide, además, con la ampliación de las conexiones aéreas internacionales prevista a partir de 2027 que permitirá avanzar en la captación de visitantes extranjeros y desarrollar nuevas acciones promocionales en los mercados conectados con la ciudad.

A ello se suman reconocimientos y acontecimientos que reforzarán el atractivo turístico durante los próximos años, como la distinción de Ciudad Europea de la Accesibilidad 2026, que resalta el compromiso de Zaragoza con una ciudad adaptada y abierta al turismo accesible; su incorporación a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de gastronomía, que refuerza su posicionamiento como destino gastronómico con emblemas como "El Tubo", reconocido como Bien de Interés Turístico de Aragón; o la Capital Mundial de la Garnacha.

Además, para el próximo año tendrá una importante promoción turística por ser la Capital Europea del Deporte 2027 y por acoger la celebración del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya en 2028, una conmemoración de especial relevancia para la proyección cultural e internacional de Zaragoza. A lo que se suma el título de Capital Verde Europea 2028.

La ciudad encara esta nueva etapa tras registrar en 2025 hasta 1.301.981 viajeros y 2.275.605 pernoctaciones, la cifra más alta de su serie histórica, que refleja la evolución de Zaragoza como destino urbano y su capacidad para atraer visitantes.

ZARAGOZA SEDE DE GRANDES EVENTOS INTERNACIONALES

La elección de Zaragoza como sede de la VI Convención Turespaña refuerza también su posicionamiento como ciudad preparada para acoger grandes congresos, encuentros profesionales y acontecimientos de alcance nacional e internacional.

Durante tres jornadas, Zaragoza no solo será escenario de los principales debates sobre el futuro del turismo español, sino también un destino que se dará a conocer ante quienes participan en las estrategias de promoción y comercialización turística en todo el mundo.

La VI Convención Turespaña se celebra por primera vez en Zaragoza, tras sus anteriores ediciones en Cáceres, Tenerife, San Sebastián, Barcelona y Sevilla.