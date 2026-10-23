Zaragoza llama a compartir los cuidados con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, presenta el Día Internacional de las Personas Cuidadoras - DANI MARCOS

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza llama a compartir los cuidados con una nueva campaña que reconoce la labor imprescindible de quienes cuidan, de forma profesional o en el ámbito familiar, a personas mayores, enfermas o en situación de dependencia. El Ayuntamiento de Zaragoza se suma así, por primera vez, al Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra el 5 de noviembre bajo el lema 'Compartamos los cuidados'.

A partir del 27 de octubre, este mensaje estará presente en 40 mupis de la ciudad y en el interior de los autobuses urbanos, con 150 vinilos, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la corresponsabilidad en los cuidados.

"Cuidar a otra persona exige mucho, tanto física como emocionalmente. Por eso, también tenemos que cuidar a quienes cuidan, ofrecerles herramientas, acompañamiento y espacios en los que puedan compartir experiencias, expresar sus dificultades y aprender a proteger su propia salud", ha indicado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós.

Para avanzar en este objetivo, el Ayuntamiento ha preparado un programa de actividades dirigido a las personas que cuidan de familiares. La iniciativa busca reconocer y visibilizar una tarea imprescindible para el sostenimiento de la vida, que recae mayoritariamente sobre las mujeres y que, a menudo, se realiza en silencio y con escaso reconocimiento.

El programa comenzará el martes, 3 de noviembre, con la primera sesión del taller 'Cuidar sin enfermar', que se celebrará de 17.00 a 20.00 horas en la Casa de la Mujer. La segunda sesión tendrá lugar el martes 10 de noviembre, en el mismo horario. Ambas correrán a cargo de la psiquiatra Patricia Gracia, en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, y ofrecerán a las personas cuidadoras herramientas para cuidar sin descuidarse, prevenir el desgaste físico y emocional y atender su propia salud. La participación requiere inscripción previa a través de 'www.zaragoza.es/mujer'.

JORNADA 'CUIDAR, UN CAMINO, MUCHAS VOCES'

Además, el jueves 5 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el salón de actos de la Casa de la Mujer acogerá la jornada 'Cuidar, un camino, muchas voces', con entrada libre hasta completar aforo.

El encuentro se estructurará en dos mesas redondas que abordarán los cuidados desde dos perspectivas complementarias y estarán moderadas por la periodista María del Mar Cariñena.

A las 18.00 horas comenzará la primera mesa, 'Etapas del cuidado', que recorrerá las distintas fases del proceso de cuidar: desde el momento en que esta responsabilidad irrumpe en la vida hasta el sostenimiento del día a día, pasando por la necesidad de pedir ayuda y por lo que queda cuando el cuidado termina.

Participarán la presidenta de la Asociación de Personas y Enfermedades Raras de Aragón (PERA), Sara Berdejo Martínez; Lourdes Díez, de la Plataforma Estatal de Cuidadores Principales; la psicóloga de AFEDAZ, Pilar Cervera López; la cuidadora, Lucía Noguerol Sánchez; y la psiquiatra del Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra), Pamela Estefanía Paredes Carreño.

A continuación, tendrá lugar la mesa 'Lo que cuesta cuidar', que pondrá el foco en el impacto que los cuidados tienen sobre quienes los asumen, tanto en el ámbito laboral como en la salud, la economía y las redes de apoyo.

Intervendrán por la Universidad de Zaragoza, Ana Lucía Hernández Cordero, la cuidadora, Fernández, la terapeuta ocupacional, Marina Joven; y la gerente de ASAPME, Ana López Trenco. Con esta campaña y con las actividades organizadas, "queremos dar visibilidad a una realidad que muchas veces permanece en el ámbito privado", ha precisado Orós. "Escuchar a las personas cuidadoras, conocer sus experiencias y comprender las dificultades a las que se enfrentan es fundamental para avanzar hacia una sociedad más corresponsable", ha apuntado.

LOS CUIDADOS, EN CIFRAS

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa esta campaña ante una realidad que los datos siguen confirmando que los cuidados recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

Según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, publicado en 2026, al cierre de 2025 el sistema de atención a la dependencia tenía reconocidas en España 735.889 personas cuidadoras en el entorno familiar, de las cuales el 72% eran mujeres y el 24% son hombres.

La proporción es aún mayor entre quienes cotizan a la Seguridad Social por esta labor. A 31 de agosto de 2026, había 107.081 personas dadas de alta en el convenio especial de personas cuidadoras no profesionales, de las cuales 93.139 eran mujeres, es decir, el 87%.

También, más de seis de cada diez superaban los 50 años. En Aragón, 2.603 personas cuidadoras cotizan a través de este convenio a 31 de agosto de 2026, 1.863 de ellas en la provincia de Zaragoza.

ACCESIBILIDAD

Para facilitar la asistencia, el Servicio de Igualdad y Mujer pone a disposición de las personas participantes un espacio de conciliación y un servicio de interpretación en lengua de signos. Ambos recursos deberán solicitarse previamente por correo electrónico, a través de la dirección 'igualdadmujer@zaragoza.es', hasta el 30 de octubre de 2026.