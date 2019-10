PSOE, Podemos y ZeC piden una Junta de Portavoces para revisar el protocolo contra agresiones sexuales

Actualizado 17/10/2019 14:41:16 CET

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición de izquierda, PSOE, ZeC y Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza, han registrado una petición para que se convoque a una Junta de Portavoces extraordinaria, con la presencia del alcalde, Jorge Azcón, con el objeto de revisar el protocolo actual contra la violencia de machista y las agresiones sexuales.

Esta petición se formula dos días después de que se reunieran de forma urgente los portavoces del área de Servicios Sociales a propuesta de la concejal de Mujer, Igualdad y Juventud, María Fe Antoñanzas, a raíz de una denuncia presentada por una menor por un presunto abuso sexual en la noche del sábado al domingo pasado durante las Fiestas del Pilar.

Al tratarse de un presunto caso de abuso sexual y no de agresión sexual no se activó el protocolo que recoge paralizar los actos durante cinco minutos, como si se hizo el día anterior, el sábado 12 de octubre en la ofrenda de flores por otra denuncia presentada por una joven por un caso de agresión sexual.

Esta argumentación del Gobierno municipal de PP-Cs de aplicación "escrupulosa" del protocolo no ha convencido a la oposición, que ha insistido en que se tienen que dar explicaciones porque además desconocían que se hubiera presentado la denuncia por abuso sexual.

Tras la petición de la oposición de la Junta de Portavoces extraordinaria, el alcalde dispone de 24 horas para convocar a los grupos municipales y dos días hábiles para celebrarla, según recoge el Reglamento en el que se indica que la Junta de Portavoces la pueden solicitar dos grupos municipales y en este caso son tres.

MANTRA

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado que Gobierno municipal conoció el pasado domingo la denuncia de la menor y la oposición el martes por lo que se les convocó de urgencia, pero "parece que ya se ha disipado".

Al respecto, ha argumentado que han pasado 48 horas y se "ha obviado" a la oposición y no se ha convocado a la Junta de Portavoces para hablar de "por qué no se puso en marcha el protocolo y de cómo cambiarlo para que cuando una mujer no acepte ningún tipo de conducta de agresión o abuso el Ayuntamiento salga en tromba a repudiarlo"

Alegría ha incidido en que el alcalde esté presente porque es una "situación lo suficientemente grave para que de explicaciones e informe a la oposición" en la Junta de Portavoces.

"El mantra de hacer del diálogo la relación con la oposición está tirado a la basura porque nos enteramos de los asuntos por los medios de comunicación y este es asunto es de la suficiente urgencia para convocar a la Junta de Portavoces y explicar la situación y entre todos abordar la modificación de protocolo".

El portavoz del grupo municipal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha dicho que se han visto "obligados" a convocar a la Junta de Portavoces para "obligar" a la vicealcaldesa, Sara Fernández, a que de razón de todo este asunto "por qué no denunció, no aplicó el protocolo y banalizó una cosa que es supersalvaje, fuerte, indigna e inaceptable como es la agresión a una mujer".

Rivarés ha enfatizado que "hay que proteger los cuerpos de las mujeres" y ha asegurado que el protocolo dice: "parar y comunicar la agresión pero el Gobierno utilizó un argumento jurídico inexplicable para nosotras que justificaba su inaceptable actuación".

"FALTA DE SENSIBILIDAD"

En declaraciones a los medios de comunicación, Rivarés ha argumentado la petición de la Junta de Portavoces para que se sustancie "por qué mintieron y no aplicaron el protocolo, en este caso ante la denuncia de una menor". "No diferenciamos entre agresión o abuso es un término jurídico porque en términos sociales cuando no hay consentimiento una mujer denuncia y la sociedad tiene que apoyarla y el gobierno no lo hizo y lo ocultó".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha arremetido contra la "falta de sensibilidad en igualdad y en capacidad de escucha en temas que son claror para el movimiento feminista, pero el Gobierno parece que no se quiere enterar".

Santisteve ha considerado que el alcalde Azcón "debe dar la cara en la Junta de Portavoces al argumentar: "no le estamos viendo el pelo y a ver si es mas abierto hacia la escucha de los asuntos relacionados con el feminismo y la protección de la mujer".

Ha confiado en que antes de este viernes les den explicaciones para abundar en que la petición de la Junta de Portavoces "no es para salvar ellos la cara sino tener una actitud de autocrítica y que luego se debata sobre este asunto en el área de Participación Ciudadana".

Ha añadido que el debate sobre el protocolo "está bien claro" para apostillar que "otra cosa son las malas interpretaciones", si bien ha asegurado que si se quiere cambiar o aclarar "no hay problema". El exalcalde ha expuesto que "cualquier protocolo requiere de interpretación y tiene que ser extensiva a la defensa de la mujer, la igualdad y lo que pide el movimiento feminista en la calle".