Rivarés aplaude a las miles de mujeres que protagonizaron un día en el que "cambio el mundo"

El portavoz del Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Fernando Rivarés, ha felicitado a las miles de mujeres que este jueves, 8 de marzo, han protagonizado un día en el que "cambio el mundo", al secundar una huelga de 24 horas o los paros parciales y salir masivamente a las calles en las distintas concentraciones y la manifestación final de la tarde.

"Es una fecha histórica y algunos no lo han entendido porque no era un paro laboral, sino cambiar el mundo reconociendo la importancia de la mitad de la población que hasta ahora no ha sido reconocida", ha precisado.

"Enhorabuena a todas las mujeres que organizaron y participaron de un día glorioso como el de ayer", ha resaltado en la rueda de prensa posterior al Gobierno de la ciudad.

Tras la jornada de este 8M, Rivarés ha observado que "Aragón ha avanzado más igualdad, pero no desde las instituciones, sino desde las calles donde las mujeres recordaron al mundo que son la mitad de la población y tienen los mismos derechos que los hombres". Su impresión es que "un poco se paró la ciudad y mucho España".