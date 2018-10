La Zaragozana, Medalla de Oro por "llevar el nombre" de la capital aragonesa por todo el mundo

Publicado 06/10/2018 21:03:40 CET

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha entregado la Medalla de Oro de la ciudad a la empresa cervecera La Zaragozana por "llevar el nombre" de la capital aragonesa "por todo el mundo" y por ser "un símbolo de la industria local". "Es parte del patrimonio de Zaragoza, uno de sus más longevos habitantes", ha apuntado.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho entrega este sábado, 6 de octubre, de la Medalla de Oro de la ciudad, así como de las distinciones a sus hijos adoptivos: el exjugador del Real Zaragoza, Borja Iglesias, el violinista Ara Malikian y Concepción Arnal, defensora de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ; y a sus hijos predilectos: la Asociación de Mujeres de Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA) y al realizador, productor y diseñador audiovisual Félix Zapatero.

El acto de entrega de distinciones, que se ha desarrollado esta tarde en el Ayuntamiento, ha servido de preámbulo al pregón de las Fiestas del Pilar de 2018.

Santisteve ha comentado que este acto es "uno de los más emotivos de nuestras fiestas" porque "reconoce a las entidades por sus méritos, que se han hecho merecedoras de nuestro reconocimiento". En concreto, este año, la Medalla de Oro ha sido para La Zaragozana, por ser "uno de los símbolos mas reconocibles de la ciudad".

"Estamos orgullosos de nuestra cerveza, con ella hemos brindado en las principales celebraciones de nuestra vida", ha asegurado el alcalde, quien ha considerado esta fábrica como parte "del patrimonio de Zaragoza".

El consejero de La Zaragozana, Mario Roëhrich, ha sido el encargado de recoger esta medalla, afirmando que se sienten "muy orgullosos" de sumarse "a la lista de ilustres personalidades". "Nosotros solo hacemos cerveza, de la mejor manera que sabemos", ha apostillado para agradecer la "confianza depositada" por la ciudad.

"Nuestra cerveza forma parte inseparable de Zaragoza y de sus barrios, no nos sentimos vecinos, nos sentimos una gran familia y queremos seguir siendo un gran pilar empresarial del que os podáis sentir orgullosos", ha transmitido el consejero, quien ha avanzado que "en poco tiempo tendremos disponible nuestra nueva fábrica en La Cartuja" y la del barrio San José será, además "un lugar de peregrinación para los turistas y un lugar de encuentro para los zaragozanos".

HIJOS ADOPTIVOS

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en el Consistorio, Carmelo Asensio, ha hecho entrega de la distinción de hijo adoptivo a Teresa Refojo, novia de Borja Iglesias, quien no ha podido acudir al acto por motivos de agenda. Asensio ha dicho que "hoy la afición del Real Zaragoza es más joven que nunca", algo que "se ha recuperado en parte gracias al carisma de Borja Iglesias".

"Si por algo se caracteriza Zaragoza es por ser una ciudad acogedora, tanto en las Fiestas del Pilar como día a día", ha aseverado Asensio, quien ha opinado que "esta ciudad es de primera división" y ha esperado que los caminos del Real Zaragoza y de Iglesias "se vuelvan a cruzar".

La novia del futbolista, que ha dado el paso a un vídeo grabado por Iglesias, ha asegurado que "él se siente un mañico más, habitante de una ciudad de grandes emociones". En la grabación, el futbolista ha afirmado que el día que llegó a la capital aragonesa descubrió en ella "algo especial" y le enseñó valores que va a llevar consigo toda su vida.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha sido la encargada de entregar la distinción de hijo adoptivo de la ciudad al músico Ara Malikian. "No necesita presentación porque es reconocido a nivel mundial como uno de los más brillantes". Casado con una zaragozana, Malikian ha llevado el violín "como banda sonora de su vida".

"Es fundamental destacar que ha sido un revolucionario, una persona rompedora gracias a su forma de vivir y transmitir la música", ha puntualizado Fernández, para recordar que él mismo "decidió que hay que deshacerse de las etiquetas porque la música te llega o no te llega". "A partir de hoy, será adoptado por la ciudad que considera como una fuente inspiración".

Por su parte, Ara Malikian, ha confesado que se trata de un momento "muy emocionante" porque "Zaragoza se caracteriza por la honestidad y la transparencia" y es eso lo que hizo que se enamorase de esta ciudad. "Aquí he podido crecer, crear", ha declarado el artista, quien ha finalizado diciendo que no se considera "de ningún lugar", pero "ahora" ya se sentirá de la capital aragonesa.

La vicealdesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha entregado el reconocimiento de hija adoptiva a Concepción Arnal, una de las pioneras en el feminismo de la ciudad: "Su vida es la vida del feminismo zaragozano". Ha sido, ha dicho, "madre y lesbiana en un momento en el que la conjunción de estos términos era compleja".

"Siempre ha luchado para que las mujeres tuviésemos una vida más dulce, luchando por romper estereotipos. Sin personas como ellas hoy sería difícil disfrutar de algunos de nuestros derechos", ha apostillado Broto.

Arnal se ha mostrado "feliz" y ha asegurado que "la sociedad ha cambiado mucho, aunque no lo suficiente". No obstante, ha remarcado que la lucha que ha desarrollado durante toda su vida se ha visto recompensada este 8 de marzo, "una jornada historica, apoyadas por gran parte de la sociedad". "Nos queremos libres y libras, y no nos vamos a ir de las calles", ha reivindicado.

HIJOS PREDILECTOS

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Pérez Anadón, ha presentado a uno de los hijos predilectos de la ciudad, Félix Zapatero, quien "siempre ha predicado que Aragón es un plató de cine". "Me cuentan que has cambiado de casa hasta cincuenta veces, pero tú siempre vuelves a tu Zaragoza", ha transmitido.

Asimismo, Pérez Anadón ha insistido en que el "mérito" del realizador y productor es que, sin querer, se ha hecho como es, modelando "grandes profesionales" y haciendo "volver la mirada del mundo del cine a esta tierra". "Por eso, por lo que nos has dado y nos vas a seguir dando, este Ayuntamiento te nombra hijo predilecto de Zaragoza".

Zapatero ha contestado al portavoz socialista que su "único mérito" es rodearse de la "mejor gente". Ha puesto de manifiesto su "amor por esta ciudad, donde ha tenido la suerte de nacer y vivir. Una ciudad que ha calificado de "vieja y dura, pero la mejor". Así, ha apuntado lo siguiente: "Nunca hay que olvidar lo que recibes, así que nunca voy a olvidar este nombramiento, aunque no se si tengo méritos suficientes, a partir de ahora voy a intentar hacerme merecedor del título que me habéis dado".

El portavoz del Partido Popular (PP), Jorge Azcón, ha hecho entrega del reconocimiento de hio predilecto a AMAC-GEMA, argumentando que "alrededor de 40.000 mujeres españolas, cada año, tienen que escuchar la noticia de que tienen cáncer de mama o genital".

"La necesidad de ayuda a la mujer diagnosticada fue la que detectaron en 1994 dos mujeres", fundando esta asociación. "Se ha convertido en un referente insustituible en la lucha contra esta enfermedad. Más de 500 mujeres de Zaragoza y otras ciudades aragonesas reciben ayuda cada año", ha detallado Azcón.

La presidenta de la asociación, María José Rivas, ha dado las

"gracias por elegir a nuestra asociación, entre otras tantas que

pueden merecer" esta distinción.

"La organización no sería nada sin sus socias y voluntarias que visitan a las enfermas para ayudarles a superar el diagnóstico", ha agregado, al tiempo que ha querido hacer un homenaje a "todas aquellas mujeres que están luchando contra la enfermedad y a todas aquellas que no pudieron hacerlo y nos dejaron, pero que siguen presentes en el corazón de sus familiares y de AMAC-GEMA. Ellas son hoy las hijas predilectas de nuestra ciudad".