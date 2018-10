Los zaragozanos se concentran para expresar su repulsa al asesinato de una mujer en la capital aragonesa

Publicado 25/06/2018 20:37:16 CET

Numerosos zaragozanos se han concentrado este lunes, 25 de junio, en la plaza de España para expresar su "dolor, repulsa, odio e indignación" por el asesinato de una mujer esta madrugada en la capital aragonesa a manos de su marido.

Así lo ha indicado la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, Ruth Pina, organización que ha convocado esta movilización, que ha comenzado pasadas las 20.00 horas, en repulsa de la violencia machista, con un aplauso en homenaje a la mujer asesinada.

Pina ha reclamado "medidas urgentes e importantes" porque "hablamos de mujeres que están siendo asesinadas un día tras otro", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

La mujer asesinada, de 37 años, ha fallecido en el domicilio familiar, ubicado en la calle Marcos Zapata del barrio de las Delicias de Zaragoza. El hombre ha sido el que ha comunicado que la había matado, al personarse en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, alrededor de las 5.00 horas de la madrugada.

La víctima ha sido estrangulada, según revela la autopsia. Tanto ella como su marido, de 40 años, son de nacionalidad española y tienen una hija de 9 años que en ese momento se encontraba al cuidado de su abuela materna, con la que permanece.

No constan denuncias previas por malos tratos, ni que el matrimonio estuviera en trámites de separación. La portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha reclamado que la lucha contra la violencia machista "sea una prioridad para el gobierno".

Al respecto, ha lamentado que "para el anterior no lo era" puesto que hace un año se firmó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que "no se ha dotado de recursos económicos, ni humanos" y tampoco se han implementado las medidas que no precisaban de financiación, por lo que "era un falso compromiso", ha dicho Pina.

También ha apostado por incidir en la educación y sensibilización, aspectos que se contemplan en el pacto. "No solo ha de haber condenas ejemplarizantes, sino que hay que educar y también sensibilizar a los profesionales", ha apuntado Pina, para añadir que el acuerdo de Estado es "de mínimos" por lo que "no pedimos el cielo", y, "si no se cumple, tenemos un problema".