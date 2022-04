ZeC aboga por remodelar La Romareda porque otras ubicaciones "pueden abrir la especulación"

ZARAGOZA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Santisteve, se ha declarado partidario de reformar el actual estadio de La Romareda en lugar de buscar otro emplazamiento para el campo de fútbol al alertar de que otras ubicaciones "pueden abrir la especulación a intereses privados".

Santisteve ha defendido su postura al recordar que en 2016 se encarga por el Gobierno municipal que él dirigía entonces un informe a la sección de Arquitectura de Urbanismo del que se desprende que en 60 años el Real Zaragoza "no aportó nada en la conservación y el estadio se degradó" por lo que se tuvieron que hacer reformas en los elementos más afectados a cargo del Ayuntamiento.

Ha lamentado que en la solicitud de consenso sobre el nuevo estadio "no se habla de remodelación del actual campo en su ubicación y no se puede sustraer del debate porque no solo el anterior gobierno municipal, sino el PP lo lleva en su programa electoral y el convenio suscrito con el Real Zaragoza en 2019 no habla de cambiar la ubicación".

En rueda de prensa, Santisteve se ha decantado introducir la remodelación de La Romareda porque se habla de nuevas ubicaciones, pero remodelar el actual campo de fútbol "supone un menor coste económico para la ciudad". Asimismo, ha considerado que la alteración del planeamiento urbanístico "es abrir el melón de la especulación y teniendo la actual ubicación se evita este riesgo, en gran parte, porque habrá que ver las vías de financiación".

PRISAS

Ha mostrado su preocupación por saber si la rehabilitación es a costa del presupuesto porque "abre interrogantes" y ha alertado de que se acometan "jugadas especulativas" tras criticar que "solo se hacen viviendas para compradores que tienen una capacidad a partir de 300.000 o 400.000 euros, que son lo que tienen capital para especular en vivienda".

Se ha preguntado "a qué vienen tantas prisas" el hecho de que los grupos municipales se tengan que pronunciar en 15 días sobre las opciones de ubicación que ofrece el documento de Urbanismo. Ha cuestionado si se debe a que ha cambiado la propiedad del club por lo que habrá que preguntarle al propietario su disponibilidad o si lo quieren construir ellos con su capital, pero "no se puede hipotecar el presupuesto del Ayuntamiento con cien millones en un equipamiento".

Para Santisteve tomar una decisión de este tenor "no puede ser de prisa y corriendo" y ha observado que "faltan informes técnicos y medioambientales" como la huella de carbono que son aspectos que exige la UE.

"Estamos radicalmente en contra de que la nueva Romareda suponga un aspecto especulativo de suelo cuando los barrios necesitan ese dinero y no somos partidarios de que si se posibiliten suelos públicos para negocios privados". A colación, ha recalcado que la "mejor fórmula" es remodelar la Romareda para evitar la especulación "como se está dejando caer", además de realizar un análisis de la gestión del campo municipal, y que otros equipos disfruten del equipamiento.