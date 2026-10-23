ZeC exige un plan para eliminar los más de 4.000 tocones que impiden plantar nuevos árboles en Zaragoza

Archivo - Tocón de árbol talado - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha exigido al Gobierno de la ciudad, que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, que aborde, "de una vez, el grave problema que arrastra la ciudad con los alcorques vacíos, los más de 4.000 tocones pendientes de retirar y la pérdida de arbolado.

Elena Tomás ha trasladado esta petición después de analizar los datos trasladados este viernes en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

Los datos oficiales "evidencian" que Zaragoza cuenta en la actualidad con 4.388 tocones pendientes de retirada, de los que 2.137 se encuentran en alcorques de las calles y otros 2.251 en parques y zonas verdes. Son alcorques que, mientras permanezca el tocón, no permite plantar nuevo arbolado, ha observado.

Para ZeC, esta realidad "desmonta" el discurso del Gobierno de la ciudad, cuando Chueca asegura que sus nuevas campañas de plantación permitirán cubrir todos los alcorques de la ciudad. "No se pueden anunciar miles de árboles nuevos mientras se mantienen miles de alcorques inutilizados porque el Ayuntamiento ni siquiera ha retirado los tocones", ha Elena Tomás.

A su entender es "especialmente insuficiente" el contrato adjudicado el pasado 12 de agosto, que contempla la retirada de 397 tocones antes del 31 de diciembre, apenas el 8,6 por ciento del total existente. Si se mantiene este ritmo, y sin contar los nuevos tocones que inevitablemente se generarán por la pérdida de arbolado, Zaragoza necesitaría alrededor de 11 años para eliminar los tocones que actualmente tiene pendientes, ha calculado.

UN COSTE DE ALGO MÁS DE 500.000 EUROS

"Estamos ante otro ejemplo de la política de parches del Gobierno de Natalia Chueca. Se anuncian grandes planes de plantación, pero cuando bajamos al detalle y analizamos los datos nos encontramos con una ciudad llena de alcorques que no se pueden utilizar porque llevan meses o años esperando a que alguien retire el tocón", ha lamentado Tomás.

En este sentido, ZeC ha avisado de que el problema no afecta por igual a todos los distritos y barrios. El contrato previsto deja fuera al distrito Sur, Arcosur, Rosales y Valdespartera, que acumulan conjuntamente 386 tocones, mientras que en numerosos barrios rurales la intervención es meramente testimonial y otros directamente quedan excluidos.

Como ejemplo ha citado que en Las Fuentes "solo" se prevé retirar 5 de los 221 tocones existentes, apenas un 2,2%; en el Casco Histórico, 3 de 137, un 2,2%; en Actur, 41 de 680, un 6%; y en El Rabal, 21 de 349, un 6%. Frente a ello, Delicias verá retirados 78 de sus 373 tocones, un 20,9%, y San José 56 de 206, un 27,1%.

"Los datos vuelven a demostrar que este Gobierno no tiene una estrategia global para el arbolado de Zaragoza. Va actuando a golpe de contrato y de parche, sin un plan que permita retirar los tocones de forma sistemática y recuperar todos esos alcorques para el arbolado", ha afirmado la portavoz de ZeC.

Elena Tomás ha explicado que retirar los tocones no es una cuestión menor, ni meramente estética, sino una actuación "imprescindible" para recuperar superficie verde, aumentar la masa arbórea y avanzar hacia una ciudad capaz de hacer frente a las temperaturas extremas y a los efectos del cambio climático.

El propio contrato establece precios que oscilan entre 46,35 euros para tocones de entre 20 y 30 centímetros y 208 euros para los de más de 80 centímetros. Según una estimación realizada por ZeC a partir de estos precios, la eliminación de los tocones existentes supondría una inversión aproximada de 536.000 euros, una cantidad que el grupo municipal considera "asumible" y que propone incorporar específicamente al próximo presupuesto municipal.

"A MÁS ÁRBOLES, MÁS SOMBRA"

"Estamos hablando de una inversión perfectamente razonable para una ciudad que dice querer ser referente en materia medioambiental. No podemos permitirnos tener durante una década miles de alcorques inutilizados mientras el Gobierno anuncia que Zaragoza va a llenarse de árboles", ha defendido Elena Tomás.

Por ello, ZeC exigirá que el presupuesto de 2027 incluya una partida "específica y suficiente" para abordar de manera integral la eliminación de los tocones pendientes, con una planificación por distritos, calendario de ejecución y objetivos cuantificables.

"Queremos que el Ayuntamiento deje de contar árboles sobre el papel y empiece a garantizar árboles donde realmente hacen falta: en nuestros barrios, en nuestras calles y en nuestros parques. Una política seria de arbolado no consiste en plantar para la foto; consiste en cuidar los árboles que tenemos, sustituir los que se pierden y garantizar que cada alcorque pueda volver a tener un árbol", ha reclamado Elena Tomás.

Finalmente, ha recordado que la ciudad necesita una política de arbolado "mucho más ambiciosa, estable y planificada", especialmente ante el agravamiento de los efectos del cambio climático. "Más árboles, más sombra y más zonas verdes no pueden ser solo un eslogan del Gobierno de Chueca: tienen que traducirse en actuaciones concretas y sostenidas en todos los barrios de Zaragoza", ha remachado.