ZeC presenta 10 votos particulares a las ordenanzas fiscales, que inciden en la progresividad

Pedro Santisteve y Alberto Cubero, del grupo de Zaragoza en Común del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

Tiende la mano al gobierno municipal para negociar, aunque cree que solo hablará con Vox

ZARAGOZA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) ha presentado diez votos particulares al proyecto de ordenanzas fiscales presentados por el equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital aragonesa con el objetivo de incidir en la "progresividad".

Así lo ha indicado el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, en rueda de prensa, mientras que el concejal de este grupo, Alberto Cubero, ha considerado que éstas son las ordenanzas "de las promesas incumplidas", ya que "el PP decía que iba a bajar los impuestos", pero en su propuesta "no solo no los baja, sino que en ocasiones los ha subido" por lo que "no cumple con la progresividad fiscal" como mandato constitucional, algo que su grupo ha tratado de enmendar.

Cubero ha detallado el contenido de sus diez votos particulares. Los tres primeros se refieren a la ordenanza número uno, la que regula de forma general cómo se cobran impuestos y tasas.

El primer voto pide que no se proceda al embargo de un bien inmueble cuando éste sea una vivienda habitual y los otros dos tratan sobre los aplazamientos y el fraccionamiento en las deudas de los contribuyentes con el consistorio en el pago de los impuestos municipales.

En concreto, la ordenanza contempla un aplazamiento de hasta tres años, si la deuda no supera los 150 euros, mientras que ZeC propone que esa cifra se reduzca a los 50 euros, ya que las deudas habituales "se mantienen en ese margen de entre 50 y 150 euros" por parte "de gente corriente y común".

Además, ante el cambio introducido por el equipo de gobierno de ampliar de 300 a 30.000 euros la cantidad de deuda a partir de la cual se exige un aval, ZeC propone pasar de los 300 a los 3.000, pero no a los 30.000 ya que suelen ser las empresas que tienen deudas tan amplias "que tienen capacidad económica para que se les exija un aval", ha dicho Cubero.

IBI

ZeC ha presentado otros tres votos particulares a la ordenanza número dos, la relativa el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por un lado, aboga por bajar el umbral de exención del gravamen del millón a los 800.000 euros de valor catastral porque "es gente pudiente como para poder colaborar en los impuestos de la ciudad de Zaragoza", ha comentado Cubero.

Asimismo, su grupo apuesta por reducir el tipo del 0,42 actual al 0,40, el más bajo que permite la ley, como prometió el PP, mientras que ahora ha planteado una reducción "irrisoria" del 0,4154.

Respecto a la bonificación del IBI a las familias numerosas, Cubero se ha mostrado de acuerdo, pero introduciendo el criterio de progresividad, de forma que se aplique a las familias que no superen el 1,5 del SMI considerando hasta el tercer hijo, e incrementar esta cifra a partir de ahí el 0,25 más por hijo ya que "puede haber familias numerosas que sean pudientes".

En caso de la bonificación al IBI a los comercios, ZeC incluye la condición de que se garantice al menos un puesto de trabajo con categoría de indefinido, además del del titular.

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN

El séptimo voto particular de Zaragoza en Común se refiere a la bonificación planteada por el equipo de gobierno a los vehículos históricos en el Impuesto de Circulación. Cubero ha comentado que hasta ahora no debían abonarlo porque solo transitaban en circunstancias especiales, obteniendo para ellos permisos específicos.

Sin embargo, el equipo de gobierno incluye ahora que paguen el impuesto con una bonificación, de forma que puedan salir a la calle como cualquier otro vehículo, a pesar de que "son más contaminantes", ha remarcado el concejal. ZeC propone que paguen el impuesto en las mismas condiciones que el resto o mantener la situación que había hasta ahora.

Por lo que respecta al impuesto de plusvalía, este grupo ha apostado por suprimir la bonificación al 50 por ciento para las segundas viviendas que ha propuesto el equipo de gobierno. ZeC ha recordado que cuando ha gobernado ha introducido la bonificación de hasta el 95 por ciento para las viviendas habituales.

Otro de sus votos particulares reclama mantener las tasas que había hasta ahora para exámenes ya que el gobierno municipal propone aumentarlas, en algún caso hasta el 40 por ciento, "según qué tipo de examen y categorías". Para Zec, "no hay justificación" para esta subida ya que "no se ha incrementado el coste" para organizar este tipo de pruebas, ha constatado Cubero.

El último voto particular se refiere a la modificación introducida para las actuaciones y actos en la calle, que hasta ahora estaban bonificadas hasta el 50 por ciento si tenían interés público o cultural y era el servicio gestor el que determinaba esto.

Ahora, PP-Cs plantean que se ha de justificar ese interés y en función de eso determinar el tipo de exención, ha dicho Cubero, algo que "nos preocupa a la vista de la actuación con las actividades en la calle". El concejal ha señalado que espera que esto "no sea patente de corso para limitar las actuaciones en la calle de entidades y colectivos de la ciudad".

Por su parte, proponen bonificar al 75 por ciento la tasa de todas las actividades organizadas por los colectivos que figuran en el Registro de Entidades Ciudadanas y que no tengan ánimo de lucro, para que se aplique un objetivo "claro".

NEGOCIACIÓN

Cubero ha asegurado que están "esperando" a que el equipo de gobierno les llame para comentar la negociación. "Estamos dispuestos a negociar los diez votos particulares; la mano está tendida, pero no sé si hay ninguna voluntad por parte del gobierno".

A su entender, este "se va a limitar" a hablar con su "socio de ultraderecha", Vox, como ocurrió en el último pleno anterior respecto a una moción sobre las tasas y ordenanzas fiscales, ha dicho, y "a nosotros nos va a volver a convocar, como siempre, de forma extraordinaria, urgente y sin voluntad de diálogo".