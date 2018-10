ZeC presentará en tres meses una normativa que regule los sistemas de movilidad compartida

Actualizado 28/09/2018 12:59:35 CET

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) y el voto en contra de CHA y Zaragoza en Común (ZeC), una moción de los populares en la que se insta al equipo de gobierno a presentar en tres meses una normativa que regule, de forma global, los sistemas de movilidad compartida.

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón ha dicho que la movilidad compartida ha llegado a todas las ciudades y es fruto de la tecnología y además son empresas privadas las que prestan este servicio que facilita el transporte en la ciudad.

"Todo esto requiere de una idea clave y es que el Ayuntamiento tiene que hacer una regulación para que no acabe siendo un problema. Nadie duda de la bondad de estos sistemas, ahora se necesita un Gobierno que se preocupe de problemas de verdad y no de calendarios".

La concejal del grupo municipal de CHA, Leticia Crespo, ha dado la razón a Azcón porque se van a ver más fenómenos de este tipo de movilidad. Ha dicho estar de acuerdo con el fondo, pero no con la forma de la moción porque el Gobierno ya trabaja en la normativa que regule la ocupación de espacios. "Votaremos en contra porque se contempla en un PMUS al que el PP ha aportado poco".

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Alberto Casañal, ha dicho no entender cómo se puede permitir que circulen sin regulación estos nuevos medios de transporte. "No es excusa para el equipo de gobierno porque llevamos tres años hablando de movilidad en los que no ha logrado clarificar qué ciudad queremos desde el punto de vista de la movilidad".

OPORTUNIDAD

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha recordado la gran transformación de la ciudad en 2008 con la Expo para hacer una "ciudad de los ciudadanos" con la implantación del Bizi y después con el tranvía. "Quedó pendiente la intermodalidad, que no se ha resuelto definitivamente, y mientras tanto la tecnología nos ha arrollado y en lugar de liderar el Gobierno la movilidad lo hacen las empresas".

"Debería ser una oportunidad y se ha convertido en una amenaza", ha dicho, por lo que ha instado al Gobierno de ZeC a que afronte este asunto.

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha dicho que Zaragoza "es muy atractiva" para este tipo de sistemas de transporte y ha avanzado que en los próximos meses contará con coches compartidos.

Ha adelantado que la regulación de estos sistemas se podrá llevar a la práctica mediante licitación de contratos de espacio público o licencias con limitación de vehículos y cobrar o no tasas según el tipo de combustible, ha detallado.

EN RED

"Se trabaja en red y se conoce cómo se regula en Madrid o Barcelona y los servicios técnicos tienen el mapa de las posibles formas de regulación, que será siempre en pos de la movilidad sostenible porque estos sistemas deben contribuir a reducir el uso del coche en la ciudad", ha indicado.

Artigas ha anunciado que la próxima semana estará lista la regulación de los patinetes y en unos meses la de movilidad compartida para reducir el uso del vehículo y compatibilizarlo con el transporte público.

Azcón ha rebatido a los grupos de la izquierda que el PMUS solo dedica un párrafo a la movilidad compartida, lo que revela que el Gobierno "ni se ha enterado de este fenómeno, que es una actividad comercial sobre dominio público y exige una regulación de condiciones generales".

Azcón ha pedido al Gobierno de ZeC que se "ponga las pilas". "En lugar de liderar han consentido y han dejado hacer. Son capaces de que una buena idea se convierta en un serio problema para Zaragoza".