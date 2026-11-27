MADRID/OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha lamentado este viernes que en el debate electoral de anoche no se hayan abordado los problemas del sector agrario, especialmente la futura Política Agraria Común (PAC), según ha trasladado en un comunicado.

La organización sostiene que "los debates electorales son una oportunidad para explicar al sector qué medidas plantean los partidos para la próxima legislatura", por lo que denuncia que quienes viven de la agricultura y la ganadería "siguen sin escuchar en estos encuentros" soluciones a los problemas que afectan a sus ingresos, a la continuidad de sus explotaciones y a la posibilidad de que sus hijos puedan seguir trabajando en el campo.

"De esas decisiones dependerán las ayudas a las explotaciones y los recursos destinados al desarrollo rural durante los próximos años", sostiene la organización sobre la PAC y las negociaciones que se están desarrollando actualmente sobre el próximo presupuesto europeo; al mismo tiempo que recuerda que, en el día de ayer, se manifestó en Bruselas contra el desmantelamiento de la PAC y los recortes al presupuesto agrario.

Unión de Uniones reclama que esta política comunitaria mantenga su carácter común y cuente con financiación suficiente para apoyar a los agricultores y ganaderos profesionales, de ahí que considere "necesario" que los partidos expliquen la posición que van a defender en las negociaciones en Europa.

Asimismo, la agrupación critica que no se haya hecho alusión durante el debate a la rentabilidad de las explotaciones, los costes de producción y el relevo generacional en el sector.

UNA REMUNERACIÓN "DIGNA" PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La organización profesional agraria lamenta que la referencia que el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó sobre la cesta de la compra no condujera a hablar sobre los problemas del sector agrícola y ganadero.

Unión de Uniones defiende la aplicación de medidas que garanticen que los precios en origen cubran los costes efectivos de producción, y reivindica que agricultores y ganaderos puedan obtener una remuneración "digna" por su trabajo. En este sentido, insiste en reforzar los controles sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y revisar la norma para que "resulte eficaz".

Entre las prioridades que la agrupación ha trasladado a los partidos políticos de cara a la próxima legislatura se encuentran la rentabilidad de las explotaciones, una PAC fuerte, unas condiciones de competencia "justas", menos burocracia y servicios que permitan vivir y trabajar en el medio rural.