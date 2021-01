Agricultura cree que hay productos que "están llamando a gritos que les cambien la manera de producir"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, ha defendido este martes en el Congreso de la necesidad de que todas las cadenas de valor en la alimentación identifiquen y reconozcan sus costes de producción y, en caso de no alcanzar un valor suficiente, cambien su modelo de comercialización: "Hay productos que están llamando a gritos que les cambien la manera de producir", ha dicho.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Baja, a la que ha acudido para dar cuenta de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, Miranda ha defendido, ante las críticas de operadores del mercado a las nuevas exigencias, que recoger los precios les enfrenta a la realidad del problema.

Y que, para aquellas producciones que no son capaces de lograr una creación de valor suficiente, ha señalado que existen herramientas, como una producción diferenciada, ecológica, de denominación de origen o colectiva a través de cooperativas, para buscar una mayor eficiencia.

En este sentido, ha defendido otorgar una mayor protección a la parte más débil de la cadena de valor. "Pero cuando el mercado no remunera, tenemos que cambiar, enfrentarnos al valor de los productos y saber cuánto cuesta producirlo", ha apostillado, señalando que hay productores que "entregan el producto sin establecer precios".

"Es importantísimo cambiar esa dinámica, también para ordenar la oferta", ha dicho, abogando por fomentar contratos a largo plazo y por anticipado para reforzar la posición de los productores en fenómenos como el de la vendimia donde, si no hay una negociación previa, luego existe una presión a la baja de los precios para poder darles salida, con el riesgo de que el producto entre al mercado sin precio.

Por ello, ha defendido que todo producto entre al mercado con un reconocimiento de los costes --ha señalado que la ley es "lo suficientemente flexible" como para reconocerlo de diferentes maneras-- y a partir de ahí garantizar una remuneración suficiente a los productores. "Si pretendemos seguir haciendo lo mismo, esto no va a funcionar. El productor tiene que cambiar a un tipo de producción que sí que le remunere", ha reclamado.

El secretario general de Agricultura ha encuadrado las críticas a esta normativa, introducida inicialmente en un decreto ley aprobado a principios del año pasado, y desarrollada en la trasposición de la directiva actualmente en discusión en el Congreso, en el rechazo a reconocer los costes de producción a través del precio.

"Muchos que se quejan de que no se aplica la ley o que no es aplicable es que en realidad no quieren establecer el precio", ha asegurado, defendiendo que "un buen agricultor y ganadero sabe el precio de producción", y también que las propias organizaciones interprofesionales tienen la posibilidad de recurrir a índices y mecanismos para establecer referencias.