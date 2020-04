Asaja muestra su preocupación por el cierre de mercados, de algunos comercios minoristas y del canal Horeca

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asaja Asturias ha mostrado este miércoles su preocupación por la crítica situación que atraviesan algunas de las producciones agrícolas y ganaderas a causa de la crisis generada por el COVID-19, fundamentalmente derivada del cierre de mercados y de algunos comercios minoristas y la práctica paralización de la actividad del canal Horeca.

En el caso del sector de la flor cortada y plantas ornamentales, el efecto ha sido drástico e inmediato, la demanda se ha paralizado totalmente. "La suspensión de eventos populares y el cierre del comercio minorista (floristerías, mercadillos), ha puesto al sector en una situación insostenible", señalan desde Asaja.

En el caso del sector hortícola, aunque la demanda no se haya paralizado totalmente, afirman que ha disminuido un 50%. En ambos casos, al tratarse de productos muy perecederos, no hay opción de almacenar o reorganizar la oferta, el producto que no se comercialice en su momento se estropeará.

En el vacuno de carne, el mayor problema, según Asaja, se encuentra en el vacuno mayor muy afectado por la práctica paralización de la actividad del canal Horeca, que era el que absorbía la mayor parte de esta producción, y añaden que también se han suspendido algunos movimientos ganaderos a otros países, bien de animales vivos, bien de canales.

"Todo ello supone pérdidas económicas para el ganadero, ya que se produce un incremento del gasto al tener que alimentar durante más tiempo un mayor número de cabezas, al mismo tiempo que se deprecia su valor", apuntan.

En cuanto al vacuno lechero, aunque tanto la producción como la recogida de leche no han sufrido variaciones y continúan realizándose con normalidad, desde Asaja destacan "las dificultades que se encuentran a la hora de dar salida a los terneros que van a cebaderos de fuera de Asturias" y añade que "al estar cerrados los mercados dependen de la capacidad de los cebaderos de destino y de los intermediarios que realizan el traslado. Sin olvidar las importaciones de leche, procedentes de países excedentarios de la UE y que están poniendo en riesgo la rentabilidad de nuestras ganaderías".

El relación al sector del queso, destacan la paralización en la salida del producto, "lo que ha obligado a muchos productores a dejar de elaborar". También se vieron afectados los ganaderos con entregas de leche a queserías, que aunque han encontrado salida para su producción, esta se realiza a un precio entre 15 y 20 céntimos inferior al habitual.

Por ello piden habilitar una línea de ayudas para paliar las pérdidas y para reposición de cultivos de los sectores hortícolas y de flor cortada. En cuanto a los sectores ganaderos y productores de queso, explican que sería necesario complementar las medidas adoptadas por Bruselas con otras de carácter nacional y regional destinadas a paliar las pérdidas que sufren los productores y a reorientar el consumo mientras dure el cierre del canal Horeca.

Apuestan por la necesidad de financiar campañas publicitarias a nivel nacional que fomenten el consumo de estos productos concienciando de la importancia del sector ganadero para la economía de las familias en las zonas rurales de nuestro país.

Y solicitan involucrar a la distribución para comercializar productos lácteos y cárnicos nacionales y destinar en sus lineales un lugar preferente a estos productos de máxima calidad de sectores ganaderos en crisis.