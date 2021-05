AVISPA y Guardas de Caza presentan alegaciones contra el Reglamento de Caza

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones Profesionales de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) y Guardas de Caza del Principado de Asturias (ASGUCA), han presentado escritos de propuestas y alegaciones al Reglamento de Caza y Daños de Especies de Fauna Silvestre y Cinegética que está elaborando la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.

En sus escritos, remitidos a los medios, ambas asociaciones plantean que no modifiquen el precepto para incluir en los recechos la figura del "acompañante de cacería", ya que entienden que, si bien el cazador puede ir acompañado de un tercero, el guarda "siempre ha de estar supervisando" la caza.

"Es necesario recordar que el guarda de caza no es prescindible en ningún caso pues su función es no solo guiar la cacería sino también garantizar la seguridad durante la misma y velar porque no se cometan actos de furtivismo", han explicado.

En cuanto a la creación de un reglamento para los daños producidos por fauna silvestre, han defendido que los cotos "están actuando correctamente" para evitar que las especies cinegéticas que gestionan causen daños a terceros. Por ello entienden que cualquier propuesta que realice la Administración relativa a otorgar subvenciones o ayudas "debería recaer sobre los Cotos, quienes están haciendo frente de forma abusiva a gastos extra".