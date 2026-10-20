La campaña de la angula en Asturias arrancará el 5 de noviembre con 30 jornadas de pesca autorizadas

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OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha aprobado la regulación de la campaña 2026/2027 de pesca de la angula y su correspondiente plan de gestión, que permitirá faenar durante 30 días no consecutivos entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. El primer periodo hábil comenzará a las 18.00 horas del 5 de noviembre y concluirá a la misma hora del día 13.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), habrá un período de veda entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, que abarca el período de migración. No obstante, la normativa autoriza la pesca durante 30 días no consecutivos a lo largo de la fase principal de migración, comprendida entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, con un primer periodo hábil que se iniciará a las 18.00 horas del próximo 5 de noviembre.

Los 30 días hábiles concedidos a los profesionales de cada zona se han repartido en cuatro bloques temporales. Las jornadas autorizadas se desarrollarán entre las 18.00 horas del 5 de noviembre y las 18.00 horas del 13 de noviembre (ocho días); del 5 al 13 de diciembre (ocho días); del 4 al 11 de enero de 2027 (siete días); y del 3 al 10 de febrero de 2027 (siete días).

Con el fin de atender posibles circunstancias meteorológicas adversas o crecidas del nivel de los ríos que impidan la pesquería, la Consejería ha habilitado la posibilidad de solicitar días alternativos durante el mes de marzo. Para ello, las cofradías o asociaciones gestoras deberán notificar el cambio a la Dirección General de Pesca Marítima con al menos 48 horas de antelación, sin que en ningún caso suponga superar el límite máximo de 30 días naturales ni compensar bajas capturas previas.

Para la campaña 2026/2027, solo será posible la renovación de las licencias de pesca. Para la modalidad de pesca a pie, la Administración ha fijado un límite máximo de licencias distribuidas entre las distintas áreas del litoral: 34 en la zona Oriente, 29 en la ría del Nalón, 16 en la zona Centro, 13 en el Occidente y 8 en la ría de Tinamayor. Por su parte, la pesca desde embarcación ha quedado restringida de manera exclusiva a la ría del Nalón, con un tope de 32.

La normativa prohíbe la pesca recreativa de la angula y de la anguila europea en todas las aguas interiores del Principado de Asturias.