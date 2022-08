Cazadores acusan al Gobierno de "irresponsable" con el mundo rural con la ley de bienestar animal

Afean que el PSOE haya incumplido su compromiso de excluir a los perros de caza de la norma impulsada por Derechos Sociales que lidera UP

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El colectivo cinegético y del mundo rural ha calificado al Gobierno de "irresponsable" con su sector tras la aprobación este lunes en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, que incluye dentro de la normativa a los perros y otros mamíferos que participan en la caza.

A su juicio, esta norma supone una "amenaza" para la caza en sí misma y es una muestra de "desprecio" hacia los sectores, según ha manifestado la Fundación Artemisan en un comunicado en el que ve "incomprensible" que el Gobierno haya dado el visto bueno al proyecto normativo "a espaldas" de los sectores afectados y de los habitantes del mundo rural, que son los "principales afectados" por la iniciativa y cuyas reivindicaciones no han sido tenidas en cuenta.

Por ello, el texto, que "amenaza" a seguir con actividades como la caza, queda en una situación, según la entidad, de total "inseguridad" con la inclusión de todos los animales vertebrados en los delitos de maltrato, la consideración como animales de compañía de los perros de caza, la obligatoriedad de su esterilización y la prohibición de criar. La norma incluye también a los animales de circos, zoos y delfinarios.

En este sentido, la fundación valora que anteriormente el PSOE se opuso dentro del Gobierno al texto y por eso "no entiende" cómo el texto ha podido aprobarse en la última reunión del Ejecutivo antes de las vacaciones.

Por ello, lamentan el "ataque continuo" a la forma de vida de millones de personas que ven cómo se les da la espalda y les ignora y añaden que este ataque se ha comprobado con los incendios porque la legislación "vive ajena a la realidad".

Para Fundación Artemisan, el Gobierno comete "un grave error" al aprobar una ley que ha conseguido poner en contra a numerosos expertos como veterinarios, científicos, ingenieros de montes, gestores, cazadores, ganaderos y agricultores.

Así, reclama al Gobierno que reflexione y escuche a todos los sectores afectados y que recapacite antes de que las consecuencias de esta ley "sin sentido" sean "irreparables".

En la misma línea de desacuerdo se ha mostrado la Real Federación Española de Caza (RFEC), que denuncia el "incumplimiento" y la "falta de transparencia" del PSOE, que ha fallado en su compromiso para evitar que los perros de caza quedaran incluidos en la norma que se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

No obstante, la RFEC apunta que parece que el texto excluye la esterilización obligatoria de los animales, pero critica que se mantengan los "graves perjuicios" para el sector como la prohibición del silvestrismo, la necesidad de registro oficial de cualquier propietario que quiera criar y el tiro al pichón.

Asimismo, la RFEC denuncia el ataque al sector de un Gobierno entregado al animalismo que "prefiere" mantener la coalición con Podemos por "pura supervivencia" al aprobar, en plenas vacaciones, una de las leyes "más discutidas y rechazadas" por la sociedad. De ese modo, pide también al Gobierno y al PSOE que cumpla con su compromiso de dejar fuera a los perros de caza y al sector cinegético.

No obstante, avisa de que la RFEC seguirá defendiendo los intereses del sector en la tramitación parlamentaria y no descarta "otras medidas" si el Gobierno no se replantea sus políticas.