La Delegada del Gobierno y un grupo emprendedoras buscan visibilizar el papel de la mujer en el medio rural

Ganaderas, empresarias, cocineras, docentes o representantes sindicales, entre otras representantes de diferentes colectivos han tratado este lunes de hacer un poco más visible el papel que juegan las mujeres en el medio rural. Lo han hecho en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno y presidido por la Delegada del Gobierno, Delia Losa, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural.

Cada una de las participantes ha expuesto sus impresiones y sus inquietudes y ha aprovechado también para plantear algunas de las demandas que consideran imprescindibles para que la vida en el mundo rural tenga futuro y que pasan en buena parte opor reclamar unos servicios de igual calidad que de los que se dispone en la zona urbana.

En declaraciones a los medios, Delia Losa Carballido, ha destacado que el objetivo de este encuentro pasa por visibilizar el papel de las mujeres en la zona rural asturiana y conocer de primera mano la situación de los diferentes colectivos para poder apoyar mejor sus proyectos y planes.

Una de las pioneras en emprender en la zona rural, Carmen Rodríguez, ha destacado que "las mujeres han sido las promotoras de muchos proyecto de innovación en la zona rural" y ha indicado que se hacen necesarias políticas que fomenten la natalidad que, si es urgente en la zona urbana lo es más en los pueblos.

"La mujer de hoy no es la sufridora de hace años. Cuando hace muchos años empecé en la asociación uno de nuestros objetivos era concienciar a las mujeres de que tenían que tener los hijos que ellas quisieran porque ellas eran las que los iban a tener que sacar adelante", ha manifestado Rodríguez.

Otra de las participantes en el encuentro ha sido la secretaria general de COAG Mercedes Cruzado, que ha reivindicado la necesidad de hacer de la actividad agrícola y ganadera rentable.

"A mi me gustaría un campo mucho más vivo y agradable en el que la gente quiera vivir pero para eso hay que cambiar muchas cosas", ha manifestado esta reivindicativa representante sindical.

La empresaria, Remedios Fernández, que recibirá el galardón de Abuela del Año 2018, también se ha considerado "una enamorada del campo que nació, vivió y espera morirse en él". Pero también ha manifestado que para que las mujeres quieran seguir quedándose en el campo asturiano tienen que cambiar muchas cosas.

"No se concibe un medio rural sin que las mujeres puedan ser madres en ese medio. No podemos consentir que se sigan cerrando escuelas o se pierdan líneas de transporte, sin garantías de tener esos servicios las mujeres no volverán al campo", ha manifestado Fernández.

Por su parte la joven Alba Álvarez, profesional agraria, ganadera y política ha despertado los aplausos de sus compañeras al mostrar su orgullo de poder desarrollarse como profesional en la zona rural de Asturias.

"Creo que cuando acabé mi intervención y acabé de contarles mi historia ellas se sintieron muy identificadas porque en cierto modo lo que yo vivo es el fruto de toda su lucha en estos años y de sus reivindicaciones para hacer valer el papel de la mujer en el mundo rural", ha explicado .