Ecologistas en Acción ve la veda del salmón como un primer paso pero pide medidas contra el declive de la especie

Archivo - Pescador del salmón. - RTVE - Archivo

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de Asturias ha considerado la prohibición total de la pesca del salmón atlántico anunciada por el Gobierno del Principado para 2027 como un "primer paso necesario", aunque ha reclamado medidas adicionales para afrontar el "colapso poblacional" de la especie en los ríos asturianos.

El Ejecutivo autonómico ha planteado ante el Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales la veda total para la próxima temporada, que incluirá también el 'Campanu', después del fuerte descenso de las poblaciones de salmón. Navarra, País Vasco y Galicia ya han establecido esta prohibición, mientras Cantabria estudia adoptar una medida similar.

Para Ecologistas en Acción, la prohibición de la pesca deportiva resulta insuficiente si no se actúa sobre las amenazas que están provocando el declive de la especie y la reducción de su área de distribución.

La organización reclama, entre otras medidas, la eliminación de presas que impiden el remonte de los ríos, un mayor control de la contaminación fluvial, la eliminación de especies invasoras y la suspensión de las repoblaciones que no cuenten con respaldo y control científico.

Asimismo, considera que el Principado debería apoyar la inclusión del salmón atlántico (Salmo salar) en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de 'en peligro de extinción', una propuesta respaldada por el Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica.

La organización ecologista ha criticado que el Gobierno asturiano haya anunciado que solicitará al Ministerio que paralice la tramitación de la inclusión del salmón en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), al considerar que esta protección impediría una "gestión activa" por parte de la comunidad autónoma.

A juicio de Ecologistas en Acción, la inclusión en el LESRPE supondría no solo la prohibición de la pesca, sino también la obligación de adoptar medidas para garantizar la conservación de la especie y de su hábitat.

La organización considera además necesario que la protección del salmón se extienda a todo el territorio nacional, lo que permitiría desarrollar una Estrategia Nacional de Conservación y planes de recuperación coordinados entre las distintas comunidades autónomas.

"El salmón atlántico se encuentra en un momento crítico, no valen medias tintas", ha advertido Ecologistas en Acción, que señala que la especie ya ha desaparecido de la mayoría de los ríos en los que estaba presente como reproductora.