Foro acusa al Gobierno de no tomar medidas que disminuyan los accidentes laborales de agricultores y ganaderos

Publicado 16/08/2018 10:44:39 CET

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro en la Junta General, Carmen Fernández ha acusado al Gobierno regional de no hacer nada para favorecer la prevención y ayudar a que disminuyan los accidentes laborales de agricultores y ganaderos.

Estas declaraciones se producen tras conocer las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social hechas públicas, según las cuales en Asturias se registraron 230 accidentes en el sector primario, de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Para Carmen Fernández los riesgos que sufren los trabajadores del sector "van cambiando con el uso de nuevas maquinarias y nadie se preocupa de que estos profesionales aprendan a manejar las máquinas".

Además, según ha explicado en nota de prensa, surgen nuevos "aficionados" a las labores agrarias que utilizan "herramientas antiguas poco seguras" para mantener fincas heredadas.

"Es necesario formación específica para los jóvenes agricultores sobre el uso de herramientas y, a su vez, ayudas para mejorar la seguridad de maquinaria antigua y, por supuesto, cercana a sus domicilios", ha manifestado.

Carmen Fernández ha advertido de una singularidad en cuanto al registro de los datos de accidentes en estos sectores, "nada válidos porque son muchos más". "Las estadísticas, aun siendo llamativas por su cantidad, no recogen todos los accidentes agrarios ya que muchos son de familiares que ya no cotizan a la Seguridad Social y no dejan rastro", ha explicado.

Según los datos a los que se hacia referencia emitidos por el Ministerio en Asturias se han registrado 230 accidentes en seis meses, algo que la diputada de FORO refiere y culpabiliza al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) de su falta de actuación. "Todos los días hay más de un accidente agrario en Asturias y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos no toma ninguna medida", ha concluido Carmen Fernández.