Foro insta al Gobierno a aprobar un crédito de 4.400.000 euros para las ayudas a los afectados por los incendios

Publicado 22/02/2018 12:50:21 CET

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro, Carmen Fernández, ha afirmado este jueves que los afectados por los incendios de octubre aún no han recibido las ayudas. Fernández ha calificado este hecho como "otro ejemplo de la falta de compromiso del gobierno con el Occidente". Por ello, la diputada de Foro ha instado al gobierno a aprobar un crédito extraordinario por valor de 4.400.000 euros para establecer las primeras ayudas.

La diputada mantuvo una reunión este miércoles en la Junta General con ganaderos del Valledor, del concejo de Allande, por la "falta de respuesta" a la petición de ayudas para afrontar los incendios acaecidos en octubre, según indica Foro en nota de prensa.

Según ha explicado Carmen Fernández, durante la reunión les trasladaron la iniciativa registrada por Foro el pasado 12 de febrero para "crear una partida específica de 4.400.000 euros con destino a los particulares afectados y así salvaguardar la actividad ganadera".

Fernández ha argumentado su proposición no de ley "para que el gobierno de Javier Fernández incluya entre los créditos extraordinarios a aprobar por la Junta General al menos uno por valor de esos 4.400.000 euros para establecer las primeras ayudas a quienes han sufrido pérdidas por los incendios forestales". Fernández ha pedido que la ausencia de presupuestos no sirva como excusa "del mal gobernante" para justificar "la falta de interés real" de los socialistas por solidarizarse con quienes más han perdido en los incendios.

Ante la situación de los afectados, la diputada de Foro ha insistido en que "urge que el gobierno de Javier Fernández traiga a la Junta la petición crédito extraordinario para aprobar las ayudas y que lleguen lo antes posible al Valledor".

Además, de manera paralela al reparto de ayudas, Carmen Fernández solicita "un buen mantenimiento de nuestros bosques, lo que sin duda conllevará una minoración de los riesgos, tanto de iniciarse los incendios como de su propagación. No podemos esperar más para actuar porque de nada sirve recuperar lo quemado si no aplicamos al mismo tiempo políticas que garanticen que los fuegos no pueden propagarse a la velocidad que lo hacen ahora".