Incorpórate al agro suma 6,9 millones más y resolverá su convocatoria antes de fin de año

Archivo - Vacas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Medio Rural y Política Agraria ha destinado 32,5 millones en esta legislatura al plan Incorpórate al agro, que ha permitido apoyar el inicio de la actividad de 482 nuevos agricultores y ganaderos. El Gobierno del Principado se ha comprometido a que ninguna persona interesada en emprender se quede sin ayuda. Así, con este fin, el presupuesto de este programa se incrementará con 6,9 millones adicionales, hasta alcanzar los 14,9 millones, para financiar la actual convocatoria de subvenciones, que quedará resuelta antes de fin de año.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha destacado este jueves en las IV Jornadas de la Red de Espacios Test Agrarios (RETA), que estas cifras reflejan la apuesta del Principado por el relevo generacional y la viabilidad de las explotaciones.

Ha destacado además que tras estos datos hay personas que han decidido emprender, explotaciones que continúan y familias que apuestan por vivir y trabajar en los pueblos.

El plan Incorpórate al agro ayuda a afrontar las inversiones iniciales necesarias para poner en marcha una explotación. La ayuda media alcanza los 67.000 euros por persona beneficiaria y puede llegar hasta los 100.000.