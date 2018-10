Más de 2.500 ganaderos han desaparecido en España desde el fin de las cuotas lácteas, según Unión de Uniones

Publicado 06/03/2018 15:08:15 CET

La organización denuncia que el paquete lácteo es "insuficiente" para los ganaderos

MADRID/OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado que el paquete lácteo es "completamente insuficiente" para los ganadores españoles tras hacer el primer balance de los tres años que lleva el vacuno de leche sin las cuotas lácteas, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización señala que, según datos oficiales, desde el fin de las cuotas, el pasado 1 de abril de 2015, han desaparecido en España 2.530 ganaderos, lo que supone que cada día han abandonado la actividad 2,5 ganaderos, registrándose la mayor caída en Galicia con 1.514 ganaderos menos, seguida de Asturias Castilla y León con 285 y 269 ganaderos menos respectivamente. En la actualidad en España tan solo quedan 14.424 ganaderos.

Unión de Uniones realiza una primera valoración de los cuatro años de aplicación del paquete lácteo y, aunque valora que puede ser un paso para mejorar el equilibrio de la cadena de valor en el sector y reforzar la posición "negociadora" de los productores, lo considera totalmente insuficiente y denuncia constantes incumplimientos.

Según tiene constancia la organización, los datos mínimos del contrato, incluidos el precio, en "ningún momento son negociados" por ambas partes implicadas, sino que se trata de "una imposición" por parte de la industria o primer comprador al productor.

La organización considera fundamental que dentro del paquete lácteo se cree un instrumento en el que se encuentren presentes todas las partes implicadas en la cadena de valor, con la presencia de la administración, que mejore la relación contractual e incorporando relaciones entre el precio y los costes de producción.

Para ello, Unión de Uniones propone una metodología que incorpore un mecanismo que determine el coste medio de producción de leche en España y que el precio que perciba, por tanto, un ganadero por su leche tenga como base esos costes de producción, al igual que se está planteando en Francia.

Por otro parte, la organización denuncia las prácticas empleadas por la industria en referencia a los contratos de entregas. "Esto es presuntamente ilegal. Además, la industria, para lavarse las manos y la conciencia, hace firmar la oferta con una fecha anterior, esclavizando aún más al ganadero si cabe que, en muchas ocasiones, la única opción que le quedaría es no vender y cerrar la explotación. Por eso, creemos muy importante que la Administración no mire para otro lado si sabe que esto está ocurriendo, y si no lo sabe, que lo investigue y actúe en consecuencia", han asegurado desde la organización agraria.

Por último, Unión de Uniones considera que lo límites mínimos de volumen establecidos para la creación de una organización de productores de leche (OPL) resulta "demasiado elevado", dificultando enormemente la organización del sector, y pide que sea de 50.000 toneladas en lugar de las 200.000 toneladas que exige en la actualidad, algo que serviría para incentivar, de verdad, la creación de una OPL.